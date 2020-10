Erste Saisonniederlage in der regulären Spielzeit: Argovia Stars tauchen gegen den EHC Frauenfeld

Nach dem Derby-Sieg empfingen die Argovia Stars am Samstagabend den vergangenen Playoff-Finalisten EHC Frauenfeld in der KEBA Aarau und kassierten dabei eine deutliche 2:6-Niederlage. Damit muss das Team von Roger Gerber die Tabellenführung an den EHC Burgdorf abgeben, der jedoch eine Partie mehr auf dem Konto hat.