Über Nacht vom Fussballfeld ins Sportchef-Büro: Der 31-jährige Sandro Burki lässt sich im August 2017 ins kalte Wasser werfen. Damals liegt der FC Aarau in der Tabelle mit zwei Punkten aus vier Spielen auf Rang 8 und hat sich soeben im Cup gegen die Amateure von Echallens blamiert. Die Hoffnung: Mit Urgestein Burki (seit 2006 beim FCA) geht es aufwärts.

Ein Jahr später die Ernüchterung: Nach vier Spieltagen ist Aarau punktloses Schlusslicht der Challenge League. Einzige sportliche Verbesserung unter Burki: Dank eines Tores in der zweitletzten Minute der Verlängerung gegen den Zweitligisten Amriswil hat sich der FCA für die zweite Cuprunde qualifiziert. Vor dem Heimspiel gegen Chiasso nimmt Burki Stellung zur Krise.

Sandro Burki, Sie haben seit Ihrem Amtsantritt einen Trainer entlassen, ein komplettes Trainerteam installiert und 16 (!) Spieler verpflichtet. Der Blick auf die Tabelle sagt: Sie haben vieles falsch gemacht.

Sandro Burki: Die Fakten kann ich nicht schönreden. Aber ich stehe heute genauso zu meinen Entscheidungen wie vor einem Monat, als es von Ihnen und von der Öffentlichkeit hiess, wir hätten alles richtig gemacht.

Trotz vier Pleiten in Folge und dem mühsamen Cupsieg gegen einen Zweitligisten sind Sie überzeugt, alles richtig gemacht zu haben?

Ich hinterfrage mich jeden Tag. Auch wenn wir 4 Spiele und 12 Punkte hätten. Selbstkritik ist wichtig. Ich verstehe, dass ausserhalb des Vereins die Emotionen hochgehen und dass wegen der Resultate viele Dinge infrage gestellt werden. Intern jedoch müssen wir nüchtern bleiben, Hauruck-Übungen bringen gar nichts. Ich sehe, dass täglich gut und intensiv trainiert wird.

Die «AZ» hat den FC Aarau vor der Saison starkgeredet. Aber wir waren nicht die Einzigen, schweizweit haben die Experten euch in die Top 3 gesetzt. Die Ausrede, die Erwartungen seien zu hoch gewesen, gilt nur mit Abstrichen.

Wir orientieren uns weiterhin an dem, was wir vor der Saison kommuniziert haben: Wir wollen uns in der oberen Tabellenregion etablieren und einen attraktiven Fussball zeigen. Immer mit dem Bewusstsein, dass der FC Aarau die vergangene Saison auf Rang 6 beendete.

Sind wir ehrlich: Sie und Trainer Patrick Rahmen haben vor der Saison die Mängel im defensiven Mittelfeld unterschätzt und darum nicht mit aller Macht einen Transfer angestrebt. Jetzt stehen Sie unter Zugzwang, weil das Transferfenster bald schliesst.

Seit Patrick Rahmen Trainer ist, suchen wir nach einem geeigneten Sechser. Von Anfang an war klar: Wir machen nur einen Transfer, wenn der Spieler in unser Konzept passt und wenn er finanzierbar ist. Das gilt bis heute. Aber ich gebe Ihnen ein Stück weit recht: Mit dem Transferwunsch im defensiven Mittelfeld sind wir nicht wie gewünscht vorwärtsgekommen, auch wenn das Vertrauen in unsere aktuellen Spieler immer da war.

Als Sechser eingeplant war Mats Hammerich. Für ihn wie für Raoul Giger gilt: In der Rückrunde der vergangenen Saison und in der Vorbereitung waren sie gut bis hervorragend. Aber da ging es sportlich um nichts. Seit die neue Saison läuft, funktioniert vieles nicht mehr. Haben Sie sich blenden lassen?

Nach der Vorbereitung hiess es: Wow, dieser Hammerich, bald spielt er in der Super League! Und jetzt soll er zu schlecht für die Challenge League sein? Es ist normal, dass Spieler in guten Phasen überschätzt und in schlechten Phasen unterschätzt werden. Wir intern ordnen die Stärken und Schwächen und jeden Spieler gut ein. Noch etwas wegen Ihrem Hinweis wegen fehlenden Drucks …

Bitte?

Wir waren uns dessen sehr wohl bewusst und haben daher zehn neue Spieler verpflichtet, die unbefleckt von unserer vergangenen Saison sind.

Aber Sie haben es verpasst, einen Anführer zu verpflichten. Mit Verlaub: Die Mannschaft wirkt in den Spielen wie elf Einzelkämpfer.

Wenn man die Spiele von aussen schaut, gebe ich Ihnen recht: Bislang hat sich auf dem Platz keine Führungspersönlichkeit herauskristallisiert. Ich sehe jedoch täglich, wie sich die Mannschaft beim Training und neben dem Platz verhält. Dort nehmen Spieler wie Zverotic, Schindelholz, Schneuwly, Thaler und Frontino ihre Führungsaufgaben wahr. Sie helfen den Jungen und tauschen sich aus mit dem Trainer. Ich bin sportlich und menschlich von diesen Typen überzeugt.

Die Mannschaft ist zu lieb und macht zweifellos zu wenig aus ihrem Talent. Ist sie ein Spiegelbild des Spielers Sandro Burki?

Wenn Sie damit anspielen, dass die Spieler meine Freunde sind: Nein. Keiner ist mir menschlich so nah, dass er mein bester Freund sein könnte. Ich kann Privates und Berufliches gut trennen.

Mit Olivier Jäckle und Marco Thaler sind Sie aus Spielerzeiten befreundet. Ihre Vertragsverlängerungen riechen nach Freundschaftsdienst.

Wer sagt, dass sie meine Freunde sind? Ich muss ein für alle Mal klarstellen: Ich war weder mit Oli noch mit Marco jemals in den Ferien. Wir haben uns früher in der Kabine gut verstanden, mehr nicht. Ich bin von beiden sportlich überzeugt: Marco ist ein spielerisch starker Innenverteidiger, Oli hat im Frühling unserem Spiel viel Stabilität verliehen.

Die Trennung von welchem Spieler ist Ihnen schwergefallen?

Grundsätzlich von jedem. Alessandro Ciarrocchi stand ich persönlich besonders nah. Menschlich hätte ich ihn gerne behalten. Aber aus sportlicher Sicht war ich nicht mehr überzeugt. Einen Freund und Familienvater zu entlassen, das tat weh.

Wie trifft Sie die Krise persönlich?

Monatelang haben der Trainer und ich Tag und Nacht an der Mannschaft gearbeitet, die Ernüchterung ist gross. Es war für mich noch nie so schwer wie jetzt, zuschauen zu müssen. Am liebsten würde ich der Mannschaft auf dem Platz helfen.

Diese Mannschaft und dieses Trainerteam sind Ihr Baby, Sie haben vom Verwaltungsrat innerhalb der Budget-Leitplanken freie Hand bekommen. Ihr Schicksal hängt von den Leistungen in dieser Saison ab.

Ich denke nicht an mich. Ich stelle mich jeden Tag in den Dienst des FC Aarau, ich habe eine enge Bindung zu diesem Verein. Fragen zu meinem beruflichen Schicksal müssen Sie meinen Vorgesetzten stellen. Wenn ich den Job irgendwann nicht mehr haben sollte, will ich in Erinnerung behalten werden als Sportchef, der sich um das Wohl des Vereins gekümmert hat.