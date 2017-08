Die Öffentlichkeitsarbeit beim Challenge-League-Klub ist umfangreicher als beim Provinzklub in der Zentralschweiz. Mehr noch. Der Druck auf seine Person steigt. Ob der bald 40-Jährige der neuen Aufgabe gewachsen ist, wird sich zeigen. Seine Unerfahrenheit im Profifussball kann, muss aber kein Nachteil sein. Für Jurendic spricht die Tatsache, dass in den Spielen gegen Xamax (1:2) und gegen Wil (2:2) die Handschrift des Trainers zu erkennen war.

Man spürt, dass die Spieler agieren und nicht nur reagieren. Man spürt, dass Jurendic auf Ballbesitz und aufs Kombinationsspiel schwört. Der Neue an der Seitenlinie will, dass die Spieler nicht nur ihre Füsse brauchen, sondern auch den Kopf. Sie sollen in Zukunft in der Lage sein, je nach Spielverlauf verschiedene Systeme zu spielen.

Resultate stimmen noch nicht

Jurendic ist zumindest auf den ersten Blick ein guter Trainer. Ob gut oder nicht; im Endeffekt wird er wie jeder Trainer nicht in erster Linie an seiner Arbeit, sondern an den Resultaten gemessen. Dass der FC Aarau nach zwei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto hat, ist schlecht. Natürlich fehlen mit Captain Sandro Burki, Stéphane Besle, Igor Nganga und jetzt auch noch Arxhend Cani wichtige Spieler wegen Verletzungen.