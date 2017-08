Nach dem 3:1-Sieg beim Saisonstart in Winterthur hatte sich die Mannschaft des FC Wohlen auf das Gastspiel des FC Schaffhausen im Stadion Niedermatten gefreut. Alles war angerichtet für einen tollen Fussballabend, auf den immerhin knapp 1300 Fans neugierig waren. Am Ende der 90 Minuten aber und nach einer deutlichen 1:4-Niederlage machte sich bei den Wohlern Ernüchterung breit. Nicht Katzenjammer zwar, aber eine gewisse Desillusion halt. «Viele haben sich wohl durch das gute Spiel in Winterthur blenden lassen», sagte Trainer Ranko Jakovljevic. «Einige haben gedacht, für den nächsten Sieg würden auch 99 Prozent an Einsatz reichen. Gegen Schaffhausen aber muss man dafür 110 Prozent geben.»