Tatsächlich! Bächer plant beim FC Wohlen ein Comeback. Vor knapp fünf Jahren war der damals 53-Jährige der grosse Verlierer in der leidigen Angelegenheit im „Fall Wellington“. Für ihn ging mit dem Amtsantritt am 1. Juni 2013 als vollamtlicher Geschäftsführer des FC Wohlen ein Traum in Erfüllung. Nur sieben Monate später wurde der Traum zum Albtraum. Bächer erhielt am 17. Dezember die Kündigung und war Anfang Februar 2014 arbeitslos. Die Suche nach einem neuen Job gestaltete sich schwierig.

Natürlich ist diese Geschichte Schnee von gestern. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und: Es ehrt Bächer, dass er dem FC Wohlen nach dem freiwilligen Abstieg aus der Challenge League und der schwierigen finanziellen Situation helfen will. Klar ist, dass der FC Wohlen für ihn eine Herzensangelegenheit ist und immer bleiben wird.