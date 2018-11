Der 25. September: Im achten Anlauf will der FC Aarau endlich den ersten Sieg der Saison einfahren. Im Überlebenskampf sind drei Punkte zuhause gegen den FC Schaffhausen Pflicht. Doch das Spiel beginnt für die Aarauer denkbar schlecht: Miguel Castroman schiesst die Nordostschweizer in der 27. Minute mit 1:0 in Führung.

Dann die 29. Minute: Paulinho berührt FCA-Verteidiger Leo im Strafraum und Schiedsrichter Klossner entscheidet auf Penalty. Zur Freude der Aarauer und zum Entsetzen der Schaffhauser: Paulinho ist ob dem Pfiff derart erbost, dass er heftig reklamiert daraufhin von Klossner vom Platz geschickt wird. Die Reaktion des Brasilianers ist verständlich, denn mehr als eine im Kontaktsport Fussball normale leichte Berührung war da nicht.

Damit nicht genug: Nach dem 2:1 durch Varol Tasar in einfacher Überzahl fliegen innert zwei Minuten zwei weitere Schaffhauser vom Platz. Erst Jackson Mendy wegen einer Tätlichkeit, dann Arijan Qollaku nach einem groben Foul. Trotzdem muss der FC Aarau lange um den Heimsieg zittern und wird erst in der 87. Minute durch Olivier Jäckles 3:1 erlöst.