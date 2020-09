«Erfolgsfaktor ist die Unbekümmertheit» – geglückter Start nach turbulenten Zeiten für den FC Wettingen

Eine Cup-Niederlage in der Verlängerung gegen den SC Schöftland aus der 2. Liga inter, zwei Siege gegen den FC Gränichen und den FC Gontenschwil, ein Unentschieden gegen Liga-Schwergewicht FC Lenzburg sowie ein Dämpfer gegen den FC Suhr: Die Resultate lassen sich sehen beim FC Wettingen. Vor allem wenn man bedenkt, dass der FCW bewegte Wochen hinter sich hat.

Stattdessen gilt nun der Tenor: Jugend forscht. Und das tut sie derzeit gut. Der FC Wettingen liegt mit 7 Punkten aus vier Partien auf den 6. Platz. Das lässt sich für eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft sehen, zumal die 2. Liga AFV sportlich so ambitioniert ist, wie schon lange nicht mehr.

Nach dem freiwilligen Abstieg aus der 2. Liga inter in der vergangenen Saison ist beim FC Wettingen nichts mehr wie es war. Gerade mal vier Spieler sind vom ursprünglichen Kader geblieben. Selbst Erfolgstrainer Marc Hodel ist nicht mehr an Board. Er erhielt ein Angebot als Talentmanager bei GC, welches er nicht ablehnen konnte.

Nicht ganz unschuldig am erfolgreichen Prozess ist der neue Hauptübungsleiter Salvatore Romano. «Es freut mich zu sehen, dass sich hier etwas entwickelt. Ich habe ein tolles Umfeld hier, alle glauben an den Prozess. Aber ich möchte noch nicht von Zufriedenheit sprechen. Das bin ich erst, wenn wir unser Potenzial auch richtig ausschöpfen. Aktuell ist noch jeder Spieltag eine Überraschung. Wir wissen nie, was wir bekommen.»

Was Romano damit genau meint, wurde bei der 2:5-Niederlage in Suhr ersichtlich: Sein Team führte nach 13 Minuten komfortabel mit 2:0. Doch es fehlte der Mannschaft darauf die Routine um den Vorsprung gschickt zu verwalten. Stattdessen kippte das Momentum, die Wettinger verloren die Partie deutlich mit 2:5. «In dieser Partie mussten wir Lehrgeld für unsere Unerfahrenheit bezahlen. Unsere jungen Spieler sind unberechenbar und bringen sicherlich Pfeffer ins Spiel. Aber das ist nicht immer zwingend positiv, wir können gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren.»

Zu viele individuelle Fehler

Der 52-jährige Coach weiss, an welcher Stelle er den Hebel ansetzen muss: «Uns unterlaufen noch zu viele individuelle Fehler. Einige Spieler spielen nebenbei noch bei den A-Junioren oder sind aus tieferen Ligen gekommen. Oft waren sie dort Leaderfiguren. Die haben zwar viel Selbstvertrauen, aber sie müssen auch noch lernen, dass wir hier in einer höheren Spielklasse sind. Da musst du schon wissen, wann ein Dribbling wirklich angebracht ist.»

Einer, der genau weiss, wann ein Dribbling angebracht ist, ist Boris Dabic. Für Wettingen ist er so etwas wie der Königstransfer im Sommer. Der 29-jährige Spielmacher spielte bereits in der 1. Liga und könnte für das unerfahre Team zur wichtigen Stütze werden: «Kein Zweifel, Boris ist mit seiner individuellen Klasse eine Bereicherung für uns. Und mit seiner Erfahrung ist er sichlicherlich prädestiniert dazu, bei uns ein Leader zu sein, aber auch er muss sich dieses Standing zuerst erarbeiten.»