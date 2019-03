Es ist nicht Hakan Yakin, nein, es ist Thomas Jent, der den FC Wohlen vor dem Abstieg aus der Promotion League bewahren soll. Jent trainiert die erste Mannschaft seit Mitte dieser Woche und wird die Freiämter bereits am Samstag im Auswärtsspiel in Cham coachen. Er löst Piu Nascimento ab, der nach drei Niederlagen in Folge zum Rückrundenauftakt gehen musste.

Jent war von 2015 bis 2018 Trainer des FC Baden und wurde am 28. März des vergangenen Jahres entlassen und durch Fredy Strasser ersetzt. Nun bekommt Jent beim FC Wohlen eine neue Chance.

„Thomas Jent hat bei uns einen Vertrag bis Ende dieser Saison“, sagt Adrian Meyer, Verwaltungsrats-Mitglied des FC Wohlen. „Er ist uns für so etwas wie ein Feuerwehr-Mann. Das Ziel ist klar: Er soll den Ligaerhalt schaffen.“​