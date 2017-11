Das Lauf-Training ergänzt die 31-Jährige durch polysportive Einheiten wie Schwimmen, Langlauf, Inlineskaten oder Velofahren. Auch bei der Ernährung sieht sie es nicht so strikt. Vor einem Rennen achtet sie darauf, dass sie genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt, ansonsten lautet die Devise von Inauen gleich wie beim Trainingsplan: «Mein Körper sagt mir, was er braucht.»

Soziales Engagement

Inauen arbeitet als Ergotherapeutin jeweils vier Tage die Woche in einer Schule für körperbehinderte Kinder in Baden. «Ich schätze diesen Ausgleich neben dem Sport sehr», sagt die gebürtige Luzernerin, die seit März 2016 im Aargau wohnt. Trainieren tut sie, wer hätte es gedacht, dann, wenn es sich ergibt.

Doch nicht nur im Beruf ist Inauen sozial engagiert. Bereits zweimal reiste sie in ärmere Länder, um Menschen zu helfen. Ihr letzter Einsatz führte sie an die griechisch-mazedonische Grenze. «Diese Wochen waren sehr intensiv», sagt sie. Sie lebte mit Jesiden, einer religiösen Minderheit, in den Bergen.

«Wir spielten oft mit Kindern aus dem Dorf. Die Atmosphäre war entspannt und man konnte schon fast glauben, alles sei in Ordnung. Doch sobald wir uns ins Innere der Zeltstadt begaben, trafen wir auf Menschen, denen es sehr schlecht ging und die nicht wussten, was ihnen die Zukunft bringt», erzählt Inauen.

Aus dieser Erfahrung und einem dreimonatigen Einsatz in Uganda kann «Fränzi» vor allem eines mitnehmen: «Aus einer Mücke keinen Elefanten zu machen. Viel zu oft stören wir uns an Belanglosigkeiten und machen ein riesen Trara draus. Wir sollten schätzen, was wir haben.»

Die Liebe zum Laufsport

Die soziale Ader kommt nicht von ungefähr. Die 31-Jährige wuchs in einem Pfarrhaus auf. Ihre Eltern waren beide sehr engagiert. «Das hat mich sicher geprägt», sagt Inauen. Auch die Liebe zur Natur wurde ihre als Kind in die Wiege gelegt.