Erfolg macht sexy. So verwundert es nicht, dass sich in den Heimspielen vor Weihnachten regelmässig die nationale Fussballprominenz im Brügglifeld-Stadion blicken liess. In der Winterpause nun scheint sich die FCA-Wiedergeburt über die Landesgrenzen hinaus herumgesprochen zu haben: Beim Rückrundenauftakt gegen Wil tauchten auch bekannte Fussball-Figuren aus Deutschland im Brügglifeld auf.

Mit einem phasenweise berauschenden Auftritt liessen die Aarauer dem FC Wil keine Chance und sandten ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz, dass in der Rückrunde mit ihnen zu rechnen ist. Dank der Heimniederlage des FC Schaffhausen am Samstagabend gegen Chiasso (0:2) hat der FCA die Munotstädter in der Tabelle überholt und liegt neu auf Rang 5.

Normalerweise trifft man Siegenthaler in den Logen der modernen Arenen in der Bundesliga - warum am Freitagabend im Brügglifeld? Antwort: Siegenthaler ist ein Bekannter von FCA-Trainer Patrick Rahmen und wollte sich persönlich ein Bild von der Arbeit Rahmens in Aarau machen.

Ebenfalls im Brügglifeld blicken liess sich Christian Titz. Fussball-Experten erinnern sich: Titz hatte im vergangenen Sommer die zweifelhafte Ehre, als erster Trainer der Bundesliga-Geschichte mit dem Hamburger SV in die 2. Liga abzusteigen. Titz übernahm im März 2018 und gewann vier von acht Spielen, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. Nach einem durchzogenen Start in die erste 2.Liga-Saison des HSV wurde Titz im Oktober 2018 entlassen. Was treibt ihn ins Brügglifeld? Einerseits kennen er und Patrick Rahmen sich aus gemeinsamen Zeiten in der Jugendabteilung des Hamburger SV. Andererseits tourt Titz in diesen Tagen durch die Schweiz und schaut sich mehrere Spiele an. Wer weiss, vielleicht wird für Titz bald ein Trainerstuhl in der Schweiz frei.