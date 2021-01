Er war schon fast ein Urgestein: Petar Misic verlässt den FC Aarau als unerfülltes Versprechen

Die frühe schwere Verletzung nach dem Wechsel ins Ausland war rückblickend ein Rückschlag, von dem sich der sensible Kroate nie mehr so richtig erholt hat. Zum Leistungsträger, der das Interesse höherklassiger Vereine weckt, wurde er nach der Genesung nicht - obwohl er mehr als genug Potenzial dafür gehabt hätte. Doch mental war Misic blockiert und schaffte es nie mehr über den Status des Mitläufers.

Trotzdem: Er hatte in seinen insgesamt 91 Einsätzen für Aarau gute und wichtige Momente: So erzielte er im Barrage-Frühling 2019 das Siegtor beim 1:0-Auswärtssieg in Chiasso, der zweitletzte Schritt in Richtung der Duelle gegen Xamax. Im Hinspiel in Neuenburg war Misic Torschütze des zwischenzeitlichen 3:0, am Ende gewann Aarau 4:0. Seinen letzten von insgesamt 14 Treffern im FCA-Dress gelang ihm am 15. Dezember 2020 beim 3:1 in Kriens.