«Er hat mich ermutigt»: So lockte Oli Jäckle Marco Aratore zurück nach Aarau

Es gibt einige Gründe, warum Marco Aratore in der vergangenen Woche seinen bis im Frühling 2021 laufenden Vertrag beim russischen Verein Ural Jekaterinburg aufgelöst und beim FC Aarau einen Dreijahresvertrag mit Option unterschrieben hat. Der erste: die Erinnerungen. «Ich hatte von 2010 bis 2012 eine gute und erfolgreiche Zeit im Brügglifeld», blickt Aratore zurück. «Die Rückkehr nach Aarau bedeutet mir emotional viel. Es ist in etwa so, wie wenn ich nach Hause kommen würde. Zudem hat mir Sportchef Sandro Burki einen langfristigen Vertrag bis 2023 mit Option für ein weiteres Jahr angeboten. Das gibt meiner Frau, meinen drei Kindern und mir eine gewisse Sicherheit.»