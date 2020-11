Enzler macht Geschenk, Jäckle scheitert per Elfmeter: FC Aarau fängt sich gegen GC unnötige Niederlage ein

Der FC Aarau schlug sich im Heimspiel gegen den Grasshopper Club Zürich einmal mehr selbst. Ausgerechnet in einer Aarauer Druckphase leistete sich Keeper Simon Enzler in der 31. Minute einen kapitalen Fehlpass, den der GC-Mittelfeldspieler André Santos mit dem alles entscheidenden Gegentreffer ins verwaiste Tor bestrafte. Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte zudem Olivier Jäckle mit einem Handspenalty am Zürcher Schlussmann Mateo Matic.



Auch nach dem Seitenwechsel war der FCA um eine Reaktion in der Offensive bemüht, doch Aufwand und Ertrag befanden sich bei den Schützlingen von Aarau-Cheftrainer Stephan Keller einmal mehr in einem Missverhältnis, sodass es den Gastgebern trotz eines längeren Anrennens und verschiedenen Abschlüssen nicht mehr gelang, die Niederlage im eigenen Stadion abzuwenden. Damit ist auch die Tabellenspitze in weite Ferne gerückt - nach dem heutigen Direktduell liegen schon acht Zähler zwischen Aarau und GC.