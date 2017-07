Aber: Im Gesamtkontext ist dieses Remis gegen die Ostschweizer natürlich zu wenig. Enttäuschend. Nicht nur, weil Aarau auf dem Papier die stärkere Mannschaft ist und deutlich grössere Ambitionen hat als die Wiler. Nein, Aarau war in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft. Hatte mehr Spielanteile und mehr Chancen. Aber wie schon beim Startspiel in Neuenburg war der Ertrag zu gering: Nur 1:0 (Tor durch Rossini) statt 2:0 oder gar 3:0 hiess es nach 45 Minuten.

Die mangelnde Effizienz ist der eine Grund für das ungenügende Ergebnis. Grund 2: Die verloren gegangene Stabilität nach dem Wiederanpfiff. Trotz Führung im Rücken, trotz Chancenplus und mehr Spielanteilen zuvor liess sich das Heimteam in der zweiten Halbzeit von den Wilern in Bedrängnis bringen. In dieser Phase zeigte es sich überdeutlich: Die fehlende Routine durch die Absenzen von Burki, Besle, Jäckle und Nganga können die zur Verfügung stehenden Spieler nicht wettmachen. Ein Kandidat für die Zepterübernahme in schwierigen Momenten wäre Michael Siegfried, doch der Neuzugang ist nach einer Saison ohne Spielpraxis (verständlicherweise) noch mit sich selber beschäftigt. Logische Schlussfolgerung: Der FCA kommt nicht darum herum, auf dem Transfermarkt nochmals aktiv zu werden. Das Anforderungsprofil an die dringend gesuchte Verstärkung: offensiv, routiniert, kreativ und mit Leadership ausgestattet.

Der offensichtlichste Grund für den verpassten Sieg sind jedoch die individuellen Fehler. Wie schon in Neuenburg schenkt Aarau dem Gegner praktisch dessen Tore. Besonders krass das 1:1: Nach einem harmlosen langen Ball schlägt FCA-Abwehrspieler Marco Thaler ein Luftloch – Cortelezzi steht alleine Steven Deana und schiebt cool ein. Ein Tor, das sich abgezeichnet hat: Zuvor hatten die Ostschweizer zwei Grosschancen nach Eckbällen, weil die Aarauer ungenügende Deckungsarbeit leisteten. Die Führung für die Wiler ist dann eine Mischung aus Schlafmützigkeit der Aarauer (Perrier und Josipovic) und der immer noch vorhandenen Klasse von Altstar Johan Vonlanthen: Einfach, wie dieser am genannten FCA-Duo vorbeispaziert. Herrlich, wie er anschliessend ins lange Eck trifft. Erst nach dem Rückstand finden die Aarauer wieder ins Spiel und belohnen sich mit dem verdienten 2:2.

Das erste Fazit von FCA-Trainer Marinko Jurendic: «Der späte Ausgleich war sehr wichtig und freut mich sehr, weil die Jungs sich das verdient haben. Aber klar habe ich mir mehr erhofft, mehr Punkte und eine insgesamt bessere Leistung. Die erste Halbzeit hatten wir im Griff, machten aber zu wenig aus unserer Dominanz. Danach haben wir die Stabilität verloren und individuelle Fehler begangen. Aber am Ende eine tolle Moral bewiesen.»

Der nächste Gegner des FC Aarau ist am 7. August der FC Winterthur. Dieser hat nach der Startniederlage gegen Wohlen auch das zweite Spiel verloren – 1:3 gegen Aufsteiger Rapperswil. Auf der Schützenwiese kommt es also zum Duell zweier Teams, die zu Beginn der Saison die Erwartungen, auch die eigenen, nicht erfüllen konnten.

FC Aarau – FC Wil 2:2 (1:0)

Brügglifeld. – 2’902 Zuschauer. – SR Klossner. – Tore: 35. Rossini (Itaperuna) 1:0. 57. Cortelezzi 1:1. 93. Itaperuna (Rossini) 2:2.

Aarau: Deana; Peralta, Thrier, Thaler (70. Garat), Perrier; Itaperuna, Hammerich (62. Mehidic), Siegfried, Josipovic; Rossini, Cani (78. Misic).

Wil: Baumann; Gonçalves, Muslin, Atila, Schällibaum; Maroufi (46. Cortelezzi), Scholz (46. Breitenmoser), Stillhart, Keller; Savic (86. Latifi), Vonlanthen.

Bemerkungen: Aarau ohne Besle, Burki, Jäckle, Nganga, Tasar (alle verletzt), Corradi und Joos (beide nicht im Aufgebot). Wil ohne Huber, Lombardi, Sacirovic (alle verletzt), Audino, Bottani, Gjoshi, Hamdiu, Korkmaz, Kucani, Rahimi, Roesler und Schiavano (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 19. Itaperuna (Unsportlichkeit), 21. Scholz, 63. Breitenmoser, 72. Keller (alle Foulspiel), 75. Savic (Unsportlichkeit), 76. Rossini (Foulspiel).

