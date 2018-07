Für Jan Hochstrasser ist der Erfolg in Brüssel nach drei vergeblichen Anläufen in diesem Frühling, das EM-Ticket zu lösen, eine späte Genugtuung. «Ich habe einen guten Winter hinter mir und bin für einmal gesund geblieben. Dass es mit der Limite nicht auf Anhieb geklappt hat, war schon frustrierend», verrät der Läufer des BTV Aarau.

Viele Erinnerungen

Umso entspannter kann Jan Hochstrasser nun bei den Schweizer Meisterschaften antreten. Für ihn sind die nationalen Titelkämpfe trotzdem mehr als nur ein Wettstreit mit den Besten des Landes. «Hier in Zofingen hat alles begonnen, hier bin ich gross geworden», blickt Hochstrasser auf seine Anfänge in der Leichtathletik-Szene zurück. Es seien ausschliesslich schöne Erinnerungen, die er mit seiner Zeit beim TV Zofingen Leichtathletik in Verbindung bringt.

Haften geblieben sind ihm vor allem kleine Dinge wie der obligatorische 1000-m-Lauf am Ende des Mittwoch-Trainings, die Übernachtungen im Kraftraum während des Trainingslagers in Zofingen sowie Vereinswettkämpfe oder Sponsorenläufe. «Ich hatte unglaublichen Spass», sagt Hochstrasser, der sich auf das besondere Wiedersehen mit Freunden wie Pascal Zünd, der dem Verein als Präsident vorsteht, ebenso freut wie auf die Atmosphäre im Stadion Trinermatten. «Zofingen ist ideal für eine Schweizer Meisterschaft, hier gibt es sicher eine tolle Stimmung. Wenn das Stadion so gross ist wie letztes Jahr in Zürich, geht alles unter», sagt Hochstrasser.