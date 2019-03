Zum Abschluss der englischen Woche lädt der FC Baden zum dritten Heimspiel innert acht Tagen ein. In der 19. Runde der 1.-Liga-Meisterschaft wird der FCB zu Hause vom FC Gossau gefordert. Am Samstag, 30. März 2019, trifft die Esp-Truppe auf die Ostschweizer, welche sich in dieser Saison noch nicht zurechtgefunden haben. Spielbeginn im Esp ist um 16:00 Uhr.