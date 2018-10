Das Challenge-League-Schlusslicht FC Aarau gewinnt im Brügglifeld gegen den Leader FC Wil mit 2:0. In der ersten Halbzeit, die torlos endete, wurde den Wilern allerdings zu Unrecht ein Tor aberkannt. In der zweiten Hälfte wussten die Aarauer mehr zu überzeugen. Somit kann sich der FC Aarau über drei Punkte in einer wegweisenden Partie freuen.