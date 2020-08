Bei der Premiere des «Aargauer Cup» spielen die vier besten Aargauer Handballvereine TV Endingen, HSC Suhr Aarau, STV Baden und der TV Möhlin in Halbfinals und Finalspielen um den Titel. Die Partien finden am Freitag, 21., und Samstag, 22. August, in der GoEasy-Arena in Siggenthal statt.