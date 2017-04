Zwar ging das letzte Spiel der Saison gegen Lakers Stäfa mit 24:32 verloren. Trotzdem war der Mittwoch eigentlich ein Feiertag für den TV Endingen. In der Go Easy-Arena bejubelten die Surbtaler den Aufstieg in die Nationalliga A, der ihnen seit der drittletzten Runde nicht mehr zu nehmen war.

Ein Wermutstropfen war, dass dem TV Endingen vom Verband weder ein Pokal noch Medaillen überreicht wurden. In den letzten Jahren war das üblich – und Endingen beim Festakt oft in der Zuschauerrolle. Die Fotografen in der Go Easy-Arena standen jedenfalls bereit für die entsprechenden Jubelbilder. Doch vom Verband war niemand anwesend.

Erklärung vom Verband

Was die Endinger nicht wussten: Für den NLB-Meister gibt es keine Auszeichnungen mehr. «Dies wurde innerhalb der Swiss Handball League im letzten Jahr meines Wissens noch unter der damaligen Führung von Beat Wernli entschieden und ist auch so in den für die Saison 2016/17 gültigen Weisungen festgehalten», begründet Jürgen Krucker, Geschäftsführer des Schweizerischen Handball-Verbands, in einer Mail.