Endinger Heldengeschichte: Wer nach neun Treffern Rückstand noch gewinnt, erfüllt die Heldendefinition des Duden

Der Begriff des Helden, er ist allgegenwärtig. Gerade im Sport und der entsprechenden Berichterstattung wird er oftmals überstrapaziert. Aber, manchmal lässt er sich nicht vermeiden. So wie nach dem 25:23-Sieg des TV Endingen im NLA-Kellerduell gegen GC Amicitia. Der Duden definiert «Held» unter anderem so: «Jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung einträgt.» Insofern dürfen sich Spieler und Staff des TVE nach dem ersten Vollerfolg der Saison in corpore als Helden fühlen. Denn, wer erfüllt diese Heldendefinition, wenn nicht sie, die sich beim Stand von 2:11 in der 17. und 5:13 in der 23. Spielminute nicht aufgegeben haben? Die AZ pickt stellvertretend drei Helden heraus. Held Yves Imhof Da ist erst einmal Yves Imhof. Der 24-jährige Torhüter, der auf diese Saison hin zu den Surbtalern gestossen ist, ersetzt nach dem zweiten Team-Timeout (14.) den glücklosen Vit Schams im Kasten der Endinger. Vorerst verfehlt der Wechsel seine Wirkung, der Rückstand des TVE wächst von 2:9 auf 2:11 an. Dann aber kommt der Muotathaler immer besser ins Spiel, verzeichnet schliesslich eine Bilanz von sieben Paraden bei 20 Würfen auf sein Tor und damit eine gute Abwehrquote von 35 Prozent. Viel entscheidender als die Anzahl seiner Paraden sind aber deren Zeitpunkte.

Das ist schon ein geiles Gefühl! Yves Imhof, Torhüter TV Endingen

Imhof ermöglicht damit die irre Wende der Partie erst und wird nach dem Ende als bester Spieler seiner Mannschaft ausgezeichnet. «Das ist schon ein geiles Gefühl», sagt Imhof. «Als ich reinkomme, liegen wir weit zurück. Ich bin einfach locker geblieben und habe gemacht, was ich mit Unterstützung meiner Abwehr beitragen kann.» Held Zoltan Majeri Dann ist da auch Zoltan Majeri. Der Trainer des TV Endingen hatte nach der Schlusssirene erneut feuchte Augen. Im Gegensatz zu den Tränen im Nachgang der bitteren 27:34-Pleite gegen den BSV Bern vor Wochenfrist handelte es sich dieses Mal aber um Freudentränen.

«Die Situation ist dieses Mal eine ganz andere», sagt der 47-Jährige und fügt mit Stolz an: «Das war die Arbeit der Mannschaft. Nach der verpatzten Startphase war es nur noch eine Frage des Kopfes, des Herzens und des Willens.» Majeri hat es geschafft, seine Mannschaft nach dem miserablen Auftakt in die Partie wieder aufzurichten. Held Joel Huesmann Und auch Joel Huesmann ist einer der Helden dieses TVE-Sieges. Der 30-jährige Deutsche, der sich im Vorfeld der Partie gewünscht hatte, den Sieg von der Bank sitzend bejubeln zu können, musste doch noch selber ran. Nach 13 Monaten ohne Ernstkampf gab er kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde sein Comeback auf der Platte und steuerte einen Treffer zum Sieg bei.

«Wir haben zwei Punkte, das ist alles was zählt und verdammt wichtig», sagt der Rückraum-Shooter und fügt an: «Die Jungs haben das überragend gemacht.» Bei der Schlusssirene stand er nicht mehr auf der Platte und konnte den Sieg wunschgemäss von der Bank aus bejubeln. Teammanager Arak Kin, das Orakel von Endingen Helden waren sie alle, einer allerdings betätigte sich ganz nebenbei auch noch als Orakel. TVE-Teammanager Arak Kin liess gegenüber der AZ schon wenige Minuten vor Spielbeginn verlauten: «Heute gewinnen wir! Das weiss ich genau!» Und liess dieser Vorsehung nach der Schlusssirene ein zufriedenes «ich habe es doch gesagt» folgen.

323 Tage hatte man beim TVE vor diesem Sieg gegen GC Amicitia auf einen Vollerfolg in der Meisterschaft warten müssen. Zuletzt hatten die Endinger im November 2019 auswärts beim RTV Basel dank eines 23:21 zwei Punkte geholt. Nach so langer Wartezeit belohnten sich die Surbtaler am Samstag endlich für eine unglaublich starke Willensleistung.

TV Endingen wie der Champions-League-Sieger von 2016 Der Sieg des TV Endingen nach zwischenzeitlich neun Treffern Rückstand weckt Erinnerungen an den Final der Champions League im Jahr 2016. Damals holte KS Vive Kielce den Titel. Und das, obwohl der polnische Meister gegen den ungarischen Champion MVM Veszprem zwischenzeitlich ebenfalls mit neun Treffern zurückgelegen war. Allerdings: Kielce hatte damals im Endspiel des Final 4 sogar noch weniger Zeit zu reagieren, als die Surbtaler an diesem Samstag. 19:28 waren sie in der 46. Minute der Partie zurückgelegen, schafften es aber dank des Ausgleichs zum 29:29 drei Sekunden vor der Schlusssirene in die Verlängerung (35:35) und sicherten sich den Titel schliesslich dank eines 4:3 im Penaltyschiessen. (dfs)