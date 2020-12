Endingens Simon Huwyler ist der Strafenkönig der Liga – doch seine Teamkollegen sind «nicht aggressiv genug»

Ein Pfiff, die Pfeife zwischen den Lippen. Die rechte Hand zeigt senkrecht nach oben, Zeige- und Mittelfinger sind abgespreizt. Mit der linken Hand weist der Schiedsrichter auf den Spieler mit der Nummer zehn. Simon Huwyler braucht gar nicht mehr hinzusehen, um zu wissen, was kommt: Er muss für zwei Minuten auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Gemeinsam mit Martin Slaninka (Suhr Aarau) und Samuel Weingartner (Bern) ist der Kreisläufer des TV Endingen bislang der Strafenkönig der Liga. 14 Zeitstrafen hat Huwyler in 15 Meisterschaftspartien erhalten. Eine Errungenschaft, auf die Huwyler «jetzt nicht so stolz» ist, wie er am Telefon sagt. Meistens ärgere er sich fürchterlich über die Strafen. «Wenn ich damit nicht mal das Tor nicht verhindern kann, umso mehr.»

Huwyler will jedoch verstanden wissen, dass es zwei Arten von 2-Minuten-Strafen gebe. Die einen würden gepfiffen, wenn der Gegenspieler in der Verteidigung «zu lange bearbeitet» werde. Schieben, stossen, am Leibchen zupfen – wenn man eng dran ist, kommt es schnell vor, dass man zu hart rangeht. Dann, so Huwyler, passierten aber auch Fouls, bei denen man den Gegenspieler von der Seite schubst. Aus Frust, ohne Aussicht auf Erfolg. «Das sind die dummen Strafen.»

Zu wenig Zeitstrafen sind auch nicht gut

Ohnehin ist es mit den Strafen im Handball so eine Sache. Einerseits sind sie ärgerlich, weil durch sie ein Spieler in der Abwehrarbeit fehlt. Andererseits können sie aber auch Strategie sein, weil sie dem Gegner zeigen: Wenn du hier durch willst, tut es weh. Das Ausbleiben von Zeitstrafen kann man in dieser Lesart auch als Ausdruck fehlender Härte werten. Im Falle von TV Endingen fällt auf, dass Huwyler zwar der Spieler ist, der in der Liga die meisten Strafminuten akkumuliert. Auch seine Teamkollegen Justin Larouche und Oliver Mauron rangieren mit zwölf respektive elf Zeit­strafen in den Top Ten der Sünder-Statistik. Insgesamt aber kommt die Mannschaft ziemlich brav daher: 3,67 Strafen kassieren die Endinger pro Spiel. Das ist der dritttiefste Wert der Liga.

Zoltan Majeri ortet darin etwas Positives. «Ich bin kein Fan davon, dass meine Spieler unsportlich vorgehen», sagt der TVE-Trainer. Mit guter Beinarbeit könne man Strafen verhindern, so gut es geht. Dennoch räumt Majeri ein: «Wir sind nicht aggressiv genug.»

Majeri nimmt Huwyler die vielen Zeitstrafen nicht übel

Majeri macht das nicht an den gesammelten Zeitstrafen fest, doch sieht er in jeder Partie, dass die Spieler zu wenige technische Fehler beim Gegner provozieren. Den Ball auf korrektem Wege erobern – das ist das, was Majeri sehen will. Es ist das, was dem Team noch zu oft fehlt. «Wir müssen keine Hooligans in der Verteidigung sein», sagt ­Majeri. Aber wacher und flinker, das dann bitteschön schon.

Die vielen Zeitstrafen Huwylers nimmt Majeri seinem Abwehrchef indes nicht übel. Im Gegenteil: «Simon bringt eine unglaubliche Intensität mit, er ist unser Aggressiv-Leader.» Majeri wünscht sich, dass die anderen von Huwyler lernen, richtig zuzupacken. Damit letztlich nicht alles am zentralen Mann im Mittelblock hängen bleibt. «Viele meiner Jungs verteidigen mit zu viel Respekt», sagt Majeri. Den hat Huwyler bereits abgelegt. Und auch den Unterschied zwischen guten und schlechten Fouls kennt er inzwischen bestens.