Endingen verliert - Rückhalt bleibt: Der TV Endingen unterliegt Pfadi Winterthur mit 23:32

Etwas mehr als elf Minuten sind gespielt, als der Winterthurer Topscorer Kevin Jud zum zweiten Mal zum Siebenmeter antritt. Nachdem er zunächst erfolgreich war, scheiterte er im zweiten Anlauf an Endingens Torhüter Vit Schams. Die 23:32-Niederlage kann er aber am Ende aber auch nicht verhindern.

Technische Fehler führen zu schnellen Gegentoren

Obwohl er zum Best Player des TVE gewählt wurde, ist Schams nicht zufrieden mit seiner Leistung gegen Pfadi Winterthur. «Einige Bälle waren noch abgefälscht und ich war nicht richtig im Spiel. Darüber bin ich enttäuscht.»

Dass die Endinger verloren haben, lag aber nicht nur an den Leistungen der beiden Torhüter. Auch die Feldspieler trugen ihren Teil dazu bei: In der ersten Halbzeit noch geduldig die Angriffe ausspielend, leisteten sie sich im zweiten Umgang zu viele technische Fehler und Zuspiele, die nicht den richtigen Empfänger fanden. Zudem scheiterten sie auch immer wieder am gut aufgelegten Simon Schelling im Winterhurer Kasten.

Durch die Ballgewinne und die Paraden des Torhüters eröffneten sich den Winterthurern Chancen auf schnelle Tore im Gegenstoss. Diese Chancen nutzten sie konsequent aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit lag für den TVE ein Punkt noch in Reichweite, der Rückstand von 11:16 hielt sich im Rahmen. Doch dem Heimteam riss kurzzeitig der Faden. Christian Riechsteiners Tor zum 12:17 war für mehr als acht Minuten das letzte. Bis Claudio Vögtli per Siebenmeter zum 13. Mal für das Heimteam einnetzte, hatten die Pfader bereits 21 Treffer auf ihrem Konto. Das war eine Hypothek, die die Surbtaler nicht mehr auszumerzen vermochte. Auch deshalb nicht, weil sich Pfadi zu souverän zeigte und sein Spiel im Endeffekt ohne grössere Probleme durchziehen konnte. Trainer Adrian Brüngger konnte allen Feldspieern Einsatz gewähren.