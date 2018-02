Der Berner Oberländer erlebte in Aarau ein Halbjahr zum Vergessen. Schon vor drei Wochen entschied er sich, ab sofort nicht mehr im Brügglifeld, sondern mit United Zürich zu trainieren. Und nun der Transfer. Heisst: Siegfried wird in dieser Saison nicht mehr für den FCA auflaufen. Das gilt ziemlich sicher auch für die nächste Saison, sollte der Trainer dann weiterhin Marinko Jurendic heissen.

Denn Jurendic und Siegfried - das passt nicht zusammen. Ausgangspunkt des schwierigen Verhältnisses soll ein Streit nach dem Heimsieg gegen Wohlen (2:0) Anfang September gewesen sein: In diesem sass Siegfried auf der Bank, nachdem er in allen Spielen zuvor in der Startelf stand. Für ihn spielt seither im zentralen Mittelfeld der neu verpflichtete Gilles Yapi.