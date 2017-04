Buholzer war in seiner ersten Saison in Möhlin gleich zum viertbesten Torschützen avanciert und Doormann etablierte sich als Taktgeber im Rückraum, der auch in schwierigen Situation die Verantwortung übernehmen konnte, und ganz nebenher, in beiden Saisons über hundert Tore erzielte. Am schwersten fallen dürfte der Abschied jedoch wahrscheinlich Sandro Soder, der nach dreizehn Saisons in der ersten Mannschaft kürzertreten und künftig weniger Zeit für den Handballsport aufwenden will.

Seine Leidenschaft auf und neben dem Platz ist in Möhlin wohl unübertroffen und einmalig. Zur Verabschiedung waren noch einmal über 600 Zuschauer in die Steinlihalle gekommen und zollten Soder mit stehenden Ovationen Respekt für seine besonderen Jahre in der ersten Mannschaft. Bei dieser schönen Geste flossen dann dementsprechend auch ein paar Tränen auf dem Spielfeld, wie auch auf den Zuschauerrängen.

Zukunft verspricht Spannung

Die Mannschaft, wie auch das Publikum, wird diese vier Spieler in Zukunft schmerzlich vermissen, dies ist gewiss. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle Fans, Zuschauerinnen und Zuschauer, sowie Helferinnen und Helfer. Der Verein blickt, dank aller involvierten Personen, auf eine insgesamt gelungene und spannende Saison mit Höhen und Tiefen zurück, und freut sich schon jetzt darauf, Sie im kommenden Jahr zu einer neuen und erfolgreichen Saison begrüssen zu dürfen.

Der TV Möhlin steht sicherlich vor einer grossen Herausforderung für die nächste Saison. Da gleich mehrere Leistungsträger die Mannschaft zum Saisonende verlassen, wird sich das Team um Trainer Zoltan Cordas grundlegend verändern und diese Weiterentwicklung wird mit Spannung zu verfolgen sein. (pd/mma)