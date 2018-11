Drei Jahre lang war Elian Baumann, der einstige Bereiter bei Pius Schwizer in Oensingen, Betriebsleiter der Hengststation Senn in Lostorf. Nun will er sich ganz auf den Concourssport konzentrieren und mietet sich daher beim Züchter und Reiter Benno Mettauer im aargauischen Gipf-Oberfrick mit 12 Boxen ein.

Dabei ist auch der elfjährige Campari, mit dem er in der Schweizer Equipe in Marokko debütierte und mit 4 und 0 Punkten einiges zum Sieg im Nationenpreis beitrug. Auch gewann Baumann mit Campari diese Saison die Qualifikation zu den Schweizer Meisterschaften in Lignières sowie je ein Springen der Viersterne-Turniere in Crans-Montana und El Jadida in Marokko.