Einzelkritik Tadellose Leistung vom Ersatz-Captain, Enzler muss Slapstick-Gegentor auf seine Kappe nehmen: Das sind die FCA-Noten zur Niederlage in Schaffhausen Der FC Aarau fängt sich beim FC Schaffhausen eine schwerwiegende 2:3-Niederlage ein. Dabei zeigen die meisten Aarauer Spieler eine durchzogene Leistung. Nur Raoul Giger und Jérôme Thiesson können das hohe Niveau aus den Spielen gegen GC und Luzern bestätigen.

Simon Enzler, Note: 3,5

Hängen bleibt natürlich das Gegentor zum 1:1, vor dem der FCA-Goalie den Ball eigentlich schon sicher hat, dann aber in Vordermann Bergsma prallt, das Spielgerät fallen lässt und der Schaffhauser Prtajin blitzschnell reagiert. Ein Slapstick-Gegentor, das Enzler auf seine Kappe nehmen muss. Seine drei gute Paraden, mit denen er weitere Gegentreffer verhindert, sind letztlich wertlos.

Raoul Giger, Note: 5

Eine Augenweide, wie er das 2:1 vorbereitet. Annahme mit der Brust, Lauf, Steilpass auf Stojilkovic – wie aus einem Guss. Andere Schiedsrichter haben Schubser wie seinen gegen Müller schon mit Rot bestraft. Giger und Nebenmann Thiesson können als einzige Aarauer das hohe Niveau aus den Spielen gegen GC und Luzern bestätigen.

Jérôme Thiesson, Note: 5

Trägt in Abwesenheit von Jäckle die Captainbinde und zeigt in dieser Rolle eine von A bis Z souveräne und fehlerlose Leistung. Stellungsspiel, Ruhe am Ball, Zweikampfführung – alles auf hohem Niveau. An ihm lag es nicht, dass der FC Aarau auch in Schaffhausen einfach zu viele Gegentore für einen Aufstiegsaspiranten kassierte.



Leon Bergsma, Note: 3

Im Spielaufbau wie immer mit bestechender Ruhe und Übersicht. Seine Defensivaufgaben erledigt der Holländer dieses Mal aber ungenügend: Kann man ihm bei 1:1 noch keine Schuld zuweisen, verliert er vor dem 2:2 Torschütze Prtajin aus den Augen und vor dem 2:3 führt sein Zögern zum Pass auf Bislimi, der dann trifft.

Bastien Conus, Note: 4

Die Verwarnung gegen ihn in der 12. Minute, wegen der Conus am Dienstag gegen Kriens wie auch Thiesson und Giger gesperrt fehlen wird, ist eine Erfindung von Schiedsrichter Piccolo. Der Linksverteidiger hat viele Ballkontakte, doch zu oft spielt er den Ball seitlich oder rückwärts, als würde ihm der Mut zur Offensive fehlen. Wie andere im Team läuft auch Conus allmählich auf dem Zahnfleisch.

Donat Rrudhani, Note: 3,5

Macht als Spielgestalter und erste Anspielstation vor der Abwehr den Jäckle. Rrudhani tut sich schwer, findet mit Blick nach vorne kaum Anspielstationen. Und – dafür kann er nichts - seine Dynamik fehlt dem FCA dann halt auch eine Reihe weiter vorne. Das Spiel hat eindrücklich aufgezeigt, dass Jäckle derzeit unersetzbar ist.

Kevin Spadanuda, Note: 4

Trifft in der 53. Minute zum 2:1, als er mit letztem Einsatz den Ball ins Tor spitzelt. Es hätte aber schon sein zweites Tor sein müssen: In der 39. Minute steht er alleine vor FCS-Goalie Saipi, hat in dieser Situation aber zu viel Zeit, kommt ins Überlegen und schiesst dann zögerlich am Tor vorbei. Kämpferisch ein tadelloser Auftritt, aus dem mehr herausschauen müsste.

Mats Hammerich, Note: 4,5

In der Startphase orientierungslos, kommt er danach besser ins Spiel und wird phasenweise zum Kopf der Mannschaft, der Angriffe initiiert und seine Teamkollegen gut in Szene setzt. Nach der wilden Phase mit drei Toren in sechs Minuten taucht er jedoch ab und kann keine Impulse mehr setzen, die der FCA zur Aufholjagd gebraucht hätte.

Silvan Schwegler, Note: 3,5

Wenn Trainer Stephan Keller sagt, er wünsche sich, dass seine Spieler genauso viel Vertrauen in sich hätten wie er – dann dürfte er damit auch Schwegler meinen. Am 17-Jährigen läuft das Spiel komplett vorbei, einzige auffällige Szene ist der Kopfball, der im Nachschuss zum 1:0 durch Stojilkovic führt.

Liridon Balaj, Note: 3,5

Gegen GC und Luzern noch mit zwei Glanzauftritten, findet er in Schaffhausen nicht ins Spiel. Einziges Highlight bleibt der Steilpass auf Stojilkovic, dessen Schuss an die Latte klatscht. Fazit: Die Konstanz bleibt sein grosses Manko.

Filip Stojilkovic, Note: 4,5

Ein Tor erzielt, eines vorbereitet – viel vorwerfen kann man dem Stürmer mit dieser Bilanz nicht. Doch vor seinem Treffer sündigt auch er im Abschluss und ist damit mitverantwortlich, dass der FCA nicht mit einer komfortableren Führung in die Halbzeitpause geht.

Nicht bewertet:

Aratore: Kommt in der 75. Minute für Balaj. Zu kurz im Einsatz für eine Note.

Avdyli: Kommt in der 86. Minute Hammerich. Zu kurz im Einsatz für eine Note.

Schneider: Kommt in der 86. Minute für Spadanuda. Zu kurz im Einsatz für eine Note.