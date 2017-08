Nach der 1:3-Niederlage gegen Wil holen sich die Spieler hier ihre Noten ab.

Flamur Tahiraj: Note 4

Tahiraj war in diesem Spiel nicht zu beneiden. Er war bei allen drei Gegentoren unschuldig, konnte sich aber auch nicht gross mit Paraden auszeichnen.

Jan Elvedi: Note 3,5

Schlug sich auf seiner rechten Abwehrseite recht gut, hatte aber auch Unterstützung des gut nach hinten arbeitenden Daniele Romano. Er sah nicht bei allen Toren gut aus.

Sead Hajrovic: Note 4

Es ist schwierig, ihm einen einen Vorwurf zu machen. Steht vor der schwierigen Aufgabe eine junge Defensive zu stabilisieren. Sprang häufig für seine jüngeren Kollegen in die Bresche, konnte aber die drei Gegentore nicht verhindern.

Dragiša Gudelj: Note 3

Der junge Verteidiger agierte manchmal etwas übermütig. Beim entscheidenden 1:2 wird er vom Konter überrascht und ist irgendwo, nur nicht im eigenen Strafraum.

Dylan Stadelmann: Note 4,5

Der Rückkehrer, der gestern gegen seinen Ex-Klub auf dem Platz stand, war offensiv extrem präsent. Nur in der Defensive haperte es, als Gudelj beim 1:2 vorne hängen blieb, war Stadelmann einige Meter hinter dem Wiler zurück, der dann das Tor schoss.

Marko Bicvic: Note 4,5

Zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf, machte er seine Sache gut. Verschwand aber in der zweiten Hälfte ein wenig von der Bildfläche.

Sandro Foschini: Note 4

Spielte wie beinahe immer ein relativ unauffälliges Spiel und war in der Offensive an ein, zwei guten Aktionen beteiligt.

Daniele Romano: Note 4

Romano zeigte eine aufopfernde und defensiv überzeugende Leistung. Immer wieder kämpfte er sich zurück und eroberte den Ball. War für die Verteidiger eine grosse Hilfe und hätte sich eine sehr gute Note verdient. Doch: In der 47. Minute leistete er sich ein unnötiges Foul, das direkt zum 1:1 führte und das Spiel drehte.

Kristian Kuzmanovic: Note 4,5

Ebenfalls zum ersten Mal in der Startelf, war seine starke Motivation bis auf die Pressetribüne zu spüren. Ausserdem schoss er ein wundervolles Freistosstor! Das einzige Manko: Er ist körperlich noch nicht ganz auf der Höhe, deshalb wurde er auch nach 81 Minuten ausgewechselt.

Alain Schultz: Note 3,5

Der ansonsten so energiegeladene Captain hatte einen seltenen un-elektrisierenden Abend. Er war unauffällig und konnte aus seinen Chancen keinen Profit ziehen.

Igor Tadic: Note 4

Die genügende Note erhält der Routinier für seine vielen Chancen. Es hapert aber an der Effizienz, und ein Stürmer wird nun mal nicht an seinen Schüssen, sondern an den Toren gemessen.

Muhamed Seferi: keine Note

Kam in der 81. Minute für Kuzmanovic. Damit war er zu kurz auf dem Platz für eine Bewertung.

Sheptim Sulejmani: keine Note

Kam gleichzeitig wie Seferi, aber für Foschini. Neun Minuten reichen nicht für eine Bewertung.