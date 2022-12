Einzelkritik Almeida ist der Mann der Stunde, sieben weitere Aarauer herausragend: Das sind die Noten zum Sieg in Thun Der FC Aarau zeigt beim 3:1-Erfolg in Thun als Kollektiv eine überragende Leistung. Fast alle Akteure zeigen einen überzeugenden Auftritt. Nebst Doppeltorschütze Mickael Almeida haben sich dabei auch Elsad Zverotic und Milot Avdyli ein besonderes Lob verdient.

Simon Enzler, Note 4,5

Muss den einzigen Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 auf seine Kappe nehmen (81.). Danach bewahrte er sein Team mit zwei starken Paraden vor dem 2:2. Mit dem Ball am Fuss wie so oft ohne Fehl und Tadel.

Elsad Zverotic, Note 5

Der Oldie erhielt auf der Position des Rechtsverteidigers den Vorzug vor Giger. Rechtfertigte die Nomination mit einer überzeugenden Leistung und setzte viele offensive Akzente. Kämpferisch und einsatzmässig einwandfrei!



Jérôme Thiesson Note: 5

Der Innenverteidiger wird immer sicherer, leistet sich kaum noch Fehler und löst sich mehr und mehr aus dem Schatten von Bergsma. Einer der grossen Gewinner der vergangenen Wochen!



Leon Bergsma, Note 5

Der wie eh und je selbstbewusste Abwehrchef hatte defensiv alles im Griff, zeigte einige spielerische Glanzlichter und stand mit einem Zuspiel auf Conus am Ursprung des ersten Treffers.



Bastien Conus, Note 5



Leistete die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:0 von Almeida, verrichtete viel Laufarbeit und ging aggressiv in die Zweikämpfe. Grossartige erste Halbzeit!

Kevin Spadanuda, Note 5

Zeigte eine sackstarke erste Hälfte mit vielen offensiven Szenen und guten Zweikampfwerten. Vergab eine Riesenchance (56.). Starke konditionelle Werte und mit viel Power!



Silvan Schwegler, Note 4,5

Nach zaghaftem Beginn steigerte er sich. Der junge Mann ist ein wertvoller Mannschaftsspieler, muss sich aber verständlicherweise noch an die Intensität und das hohe Tempo des FCA-Spiels gewöhnen.



Olivier Jäckle, Note 5

Der Denker, Lenker und Ballverteiler war defensiv eine Bank, hatte viel Ballbesitz, hielt die Mannschaft zusammen und spielte einige gute Pässe in die Tiefe. Er ist der Teamleader schlechthin!

Liridon Balaj, Note 4

Die Flügelläufe des kleinen Wirbelwinds waren hübsch anzusehen, aber vor dem Tor ist er zu harmlos. Er bewegt sich nach wie vor zwischen Genie und Wahnsinn. Seine Fehlerquote ist und bleibt zu hoch.



Filip Stojilkovic, Note 5

Vergab in der Startphase eine Topchance. Herrlicher Flankenball auf Almeida vor dem 2:0. Pech mit einem Pfostenschuss (70.). Dann erlöste er sein Team mit dem 3:1 in der Nachspielzeit. Es war schon sein 15. Saisontreffer!



Mickael Almeida, Note 5,5

Sein Tor zum 1:0 mittels Seitfallzieher war eine Augenweide. Und dann erzielte er mit einem Kopfball Marke Schlitzohr nach gut einer Stunde auch noch das 2:0. Es war sein achtes Tor für den FCA! Der trickreiche Techniker ist beim FC Aarau der Mann der Stunde!



Milot Avdyli, Note 5

Er kam in der 58. Minute für Balaj und hatte entscheidende Anteile am zweiten und vor allem am dritten Treffer. Er ist ein Versprechen für die Zukunft.