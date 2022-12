Einzelkritik Enttäuschender Auftritt zum Saisonabschluss: Das sind die FCA-Noten zur Niederlage gegen Lausanne-Ouchy Der FC Aarau kassiert im letzten Spiel der Saison eine bittere 0:3-Niederlage. Dabei holen sich gleich sieben Akteure eine ungenügende Note ab. Lediglich der Abwehrchef darf mit seiner Leistung annähernd zufrieden sein.

Exklusiv für Abonnenten

freshfocus

Simon Enzler, Note 4

Musste einige Flankenbälle entschärfen, hatte ansonsten aber nicht viel zu tun und kassierte trotzdem drei Gegentreffer. Fehler machte er keine. Er ist einer der Gewinner dieser Saison.

freshfocus

Elsad Zverotic, Note 4

Der Publikumsliebling kam im letzten Spiel seiner aktiven Karriere nur bedingt auf Touren. In Sachen Einsatz und Kampfgeist aber war er wie eh und je ein Vorbild!



freshfocus

Jérôme Thiesson, Note 4

Hatte gegen den trickreichen Mbenza einen schweren Stand und war längst nicht mehr so souverän wie in den vergangenen Wochen. Trotzdem: Auch er ist einer der Gewinner dieser Saison!



freshfocus

Leon Bergsma, Note 4,5

Der Abwehrchef spielte zwar nicht fehlerfrei, aber er war der stilsicherste Mann in der Viererkette. Der spielstarke Holländer mit der feinen Ballführung ist in der abgelaufenen Saison die grosse Entdeckung im Team des FC Aarau.



freshfocus

Bastien Conus, Note 3,5

In der Startphase leistete sich der Linksverteidiger zwei Fehler ohne Not. Zu Beginn der zweiten Halbzeit traf er mit einem Knaller aus 20 Metern den Pfosten. Beim 0:2 liess er sich von Mbenza austricksen. Das Spiel war für ihn eine Achterbahnfahrt.

freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 4

Mit Energie, Power und extrem viel Laufarbeit, aber ihm fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft, an der Präzision und an der Effizienz. Viel Aufwand, wenig Ertrag!



freshfocus

Silvan Schwegler, Note 3,5

Sah beim ersten Gegentreffer nach einem verlorenen Kopfball-Duell schlecht aus. Ansonsten fiel der talentierte Mittelfeldspieler weder auf noch ab. Wurde zur Pause ausgewechselt.

freshfocus

Olivier Jäckle, Note 4

Mit viel Ballbesitz, aber im Spiel nach vorne kam zu wenig. Wird er unter Druck gesetzt und werden seine Kreise eingeengt, dann tut er sich schwer. Für den Denker und Lenker war es trotz des 0:3 die wohl beste Saison im Dress der Aarauer.

freshfocus

Donat Rrudhani, Note 3,5

Einige gute Antritte, aber in den Zweikämpfen zu fragil. Vergab in der 59. Minute eine Topchance auf klägliche Art und Weise. Seine Formkurve zeigt deutlich nach unten.

freshfocus

Filip Stojilkovic, Note 3,5

War nie richtig im Spiel, bekam fast keine Bälle und hatte keine einzige klare Möglichkeit. Aber mit 15 Toren ist er der FCA-Topskorer dieser Saison.



freshfocus

Mickael Almeida, Note 3,5

Der feine Techniker war zweikampfstark, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen und kam wie Sturmpartner Stojlikovic zu keiner einzigen Topchance.



freshfoucs

Raoul Giger, Note 4

Der Rechtsverteidiger kam in der 46. Minute für Zverotic, spielte defensiv solide, konnte aber offensiv nicht viel ausrichten.



freshfocus

Liridon Balaj, Note 3,5

Er kam in der 46. Minute für Schwegler. Seine Sololäufe waren zwar hübsch anzusehen, aber vor dem Tor liess er es wie in den vergangenen Wochen an der nötigen Kaltblütigkeit vermissen.



freshfocus

Marco Aratore, Note 3,5

Der Flügelstürmer kam in der 52. Minute für Almeida, konnte dem Spiel aber keine Impulse vermitteln. Will er beim FC Aarau einen Stammplatz, dann muss er sich deutlich steigern.