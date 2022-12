Einzelkritik Klasseleistung vom Hattrick-Schützen, alle Aarauer genügend: Das sind die Noten zum Sieg gegen Kriens Beim souveränen 4:0-Heimsieg gegen Kriens dürfen alle Aarauer Akteure zufrieden mit ihrer Leistung sein. Besonderes Lob erhält nebst Matchwinner Filip Stojilkovic auch Mickael Almeida, der bei seiner Rückkehr zwei Vorlagen liefert.

Exklusiv für Abonnenten

Hier geht es zum Matchbericht der Partie:

freshfocus

Simon Enzler, Note 5

Auf ihn war wie meistens in dieser Saison Verlass: Er zeigte zwei starke Paraden und hatte keine Probleme mit dem Ball am Fuss. Ohne Fehl und Tadel!

freshfocus

Elsad Zverotic, Note 5

Der Routinier liess auf der für ihn ungewohnten Position als Rechtsverteidiger nichts anbrennen. Setzte auch offensive Akzente, kämpfte und rackerte bis zum Umfallen!

Leon Bergsma, Note 5

Der technisch starke Abwehrchef mit der guten Übersicht hatte defensiv alles im Griff und war stark in der Angriffsauslösung. Manchmal schlägt er den einen oder andern risikoreichen Pass zu viel.

freshfocus

Binjamin Hasani, Note 5

Der 18-Jährige rechtfertigte seine Nomination in der Startelf mit einer soliden Leistung. Leistete sich kaum Fehler und wurde im Lauf des Spiels immer mutiger und frecher.

freshfocus

Donat Rrudhani, Note 4,5

Der Techniker hatte gute Ansätze und zeigte starke Dribblings. Aber in den entscheidenden Momenten wirkt er etwas gehemmt. Wo bleibt seine Torgefahr?

freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 5

Sein Flankenball stand am Ursprung des FCA-Führungstreffers. Herrlicher Direktpass auf Stojilkovic vor dem 3:0. Verrichtete viel Laufarbeit und zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit, was in ihm steckt.

freshfocus

Olivier Jäckle, Note 5

Die Rückkehr des Dirigenten verlieh der Mannschaft im zentralen, defensiven Mittelfeld Stabilität. Er riss das Spiel an sich, eroberte viele zweite Bälle und schlug einige gute Pässe in die Tiefe. Spielt in dieser Saison auf konstant hohem Niveau.

Silvan Schwegler, Note 4,5

Zaghafter Beginn, aber in der zweiten Halbzeit steigerte er sich deutlich. Stellte seine Kraft in den Dienst der Mannschaft. Konditionell voll auf der Höhe!

Liridon Balaj, Note 5

Viele starke Flügelläufe auf der linken Seite. Vor dem Tor ist er aber nach wie vor zu harmlos. Verrichtete viel Arbeit in der Defensive.

Mickael Almeida, Note 5,5

Ideale Kopfball-Vorlage vor dem 1:0 von Stojilkovic und ein genialer Hackentrick vor dem 2:0 von Stojilkovic: Der technisch brillante Portugiese glänzte in der Rolle als Vorbereiter und ist auch konditionell voll auf der Höhe.

Filip Stojilkovic, Note: 6

Vergab in der Startphase zwei Topchancen. Dann erzielte er zwischen der 46. und 66. Minute einen lupenreinen Hattrick und schraubte sein Tor-Konto in dieser Saison auf 14. Eine Klasseleistung des besten Aarauers!