Wenn heute Abend im Stadion Brügglifeld der FC Aarau auf Servette trifft, steht von den 22 Spielern einer besonders im Fokus: Varol Tasar. Zwei Wochen ist es her, seit sein Wechsel zu den Genfern offiziell wurde. Der Aarauer Topskorer (sechs Tore, sechs Vorlagen) steht nun auf der Lohnliste des Ligakonkurrenten, wird aber die Saison im FCA-Trikot beenden. Eine heikle Konstellation, weil die Genfer trotz zwölf Punkten Vorsprung den FC Aarau als härtesten Konkurrenten um den Aufstieg bezeichnen. Grund genug, sich genauer mit dem Menschen und Fussballer Varol Tasar zu beschäftigen. Obwohl erst 22-jährig und noch am Anfang seiner Profi-Laufbahn, hat der Deutsch-Türke schon mehr erlebt als manch anderer Spieler in einer ganzen Karriere. Wir treffen Tasar einige Tage vor dem Servette-Spiel, setzen uns auf die Spielerbank im Stadion Brügglifeld, und er erzählt seine Lebensgeschichte. Kindheit und Jugend – kein Geld für den FC Basel «Ich bin der Jüngste von vier Geschwistern, meine Schwestern sind sieben und acht Jahre, mein Bruder zehn Jahre älter. Als Nachzügler wurde ich sehr verwöhnt, was für meine Geschwister nicht immer einfach zu ertragen war. Als Erster unserer Familie kam mein Opa aus der Türkei nach Waldshut, ein kleines Städtchen in Deutschland nahe der Grenze zur Schweiz. Er baute einige Geschäfte auf, die gut liefen. Später sind meine Eltern nachgekommen. Sie sind bis heute in der gleichen Wohnung. Ich bin erst im vergangenen Dezember ausgezogen und wohne nun mit meiner Freundin in Bad Zurzach. 1995, ein Jahr vor meiner Geburt, starb mein Opa. Mein Onkel hat alle Geschäfte übernommen, ohne mit meinem Vater zu teilen. Seither arbeitet er als Lieferfahrer, meine Mutter hat sich um uns Kinder und den Haushalt gekümmert. Finanziell ging es uns nie gut, wir vier Geschwister mussten uns zwei kleine Zimmer teilen. Aber zu essen gab es immer genug. Essen, das ist das Letzte, das uns Türken ausgeht. Anfangs brachte ich als Schüler gute Noten heim, doch irgendwann hat mich nur noch Fussball interessiert und ich schaffte knapp den Realschulabschluss. Mit neun Jahren ging ich zu einem Probetraining beim FC Basel. Sie wollten mich sofort holen, aber es klappte nicht: Der Jahresbeitrag betrug 1500 Franken, das konnte mein Vater nicht bezahlen, so viel hat er in einem Monat verdient. Also blieb ich beim FC Laufenburg und wechselte erst später zu Old Boys Basel. Aber nur unter der Bedingung, dass sie die 700 Franken Jahresbeitrag übernehmen. Mit 18 bekam ich einen Amateur-Vertrag, der Lohn reichte gerade mal fürs Zug-Abo. Trotzdem habe ich mich entschieden, keine Ausbildung zu beginnen. Ich wusste, dass ich gut genug bin für eine Profikarriere. Zum Einsatz kam ich bei OB zwar nur selten, doch einmal gelangen mir in einem Spiel zwei Tore. Auf dem Weg zurück in die Kabine sprach mich ein Türke an.» Der Blitzwechsel in die Türkei – ein Reinfall Tasar zieht den Pullover aus und erzählt weiter: «Er stellte sich als Spielerberater vor und sagte, er könne mich in die Türkei bringen. Ich war jung und naiv und glaubte ihm alles. Drei Tage später, es war Sommer 2015, sassen wir im Flugzeug nach Izmir. Nach der Landung und zwei Stunden Autofahrt kamen wir auf dem Klubgelände von Aydinspor an, einem Zweitligisten mit grossem Namen in der Türkei. Trainingsplätze, Stadion, Klubgelände – alles super. Die Klubverantwortlichen schmierten mir Honig ums Maul. Ich flog nach Hause zurück, verabschiedete mich von meiner Familie und den Freunden und war zwei Tage später wieder in Aydin. Es ging direkt ins Trainingslager, in dem ich keinen Ball gesehen habe. Laufen, Frühstück, Laufen, Mittagessen, Kraftraum – sieben Tage lang. Doch es wurde noch schlimmer: Statt mir wie versprochen einen Vertrag zu geben, vertröstete mich der Sportchef. Nach dem Trainingslager wusste ich nicht, wohin. Ich hatte kein Geld. Ich rief meinen Berater an, aber der war nicht mehr erreichbar, einfach weg. Zum Glück wohnten Verwandte meiner Mutter in der Nähe. Sie nahmen mich auf und gaben mir 5000 Lira, etwa 1500 Franken. Das reichte für ein paar Wochen. Erst einige Tage vor dem ersten Meisterschaftsspiel bekam ich endlich einen Vertrag. Als Jahreslohn standen 60 000 Franken drin. Ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber falsch gedacht: Ausser ein paar tausend Franken Handgeld für die Unterschrift habe ich nie einen Rappen bekommen. Der Präsident kündigte mich in der Zeitung als neuen Superstar an. Doch als ich vor dem ersten Spiel auf die Spielerliste schaute, war mein Name nicht drauf. Das ging einige Wochen so weiter, bis ich ins Trainerbüro ging und nach den Gründen fragte. Erst sagte er, ich hätte schlecht trainiert. Dann gab er zu, dass der Präsident ihm befohlen habe, mich draussen zu lassen. Also ging ich zum Präsidenten. Der sagte nur: ‹Im ersten Pokalspiel bist du dabei.› Das fand in Mersin statt, wo viele meiner Verwandten wohnen. Sie kamen alle ins Stadion – vergeblich. Wieder war ich nicht im Aufgebot. Ich ging zum Teammanager und sagte, ich wolle meinen Vertrag auflösen. Seine Antwort war: Bring 100 000 Franken, dann kannst du gehen. Ich war verzweifelt: Woher das Geld nehmen? Ich habe ja nie Lohn bekommen. Erst der Sportchef hatte ein Einsehen und löste meinen Vertrag auf. Ich nahm das erste Flugzeug nach Basel. Kaum zurück, rief der verschwundene Berater an und sagte, er habe einen anderen Verein in der Türkei für mich. Ich sagte, dass ich nie wieder etwas von ihm hören wolle.» Im vergangenen Herbst, als Tasar zum FCA-Topskorer avancierte, versuchte es der dubiose Berater noch einmal.

In Klingnau kehrt die Freude am Fussball zurück «Zwei Wochen lang habe ich mich in mein Zimmer verkrochen. Ich hatte die Schnauze voll vom Fussball. Im Januar 2016 fragte ein Kollege, ob ich Lust hätte, beim FC Klingnau ein Probetraining zu machen. Ich ging hin, aber nur, weil mir langweilig war. Der Trainer hiess Radi Schibli. Er war Ottmar Hitzfelds Assistent in Aarau und witzelte: ‹Ohne mich hätte der Ottmar in Aarau keinen Erfolg gehabt.› Radi ist ein herzensguter Mensch, wegen ihm bin ich geblieben. Aber wir sind halt unterschiedlich und ich ärgerte mich oft, als er mich draussen liess. Im Mai standen wir im Cupfinal, ich sass wieder nur auf der Bank. Erst war ich sauer, nach der Einwechslung aber sehr motiviert. Ich erinnere mich genau: Pass von rechts in den Strafraum, ich nehme den Ball an und treffe in der letzten Minute zum 2:1 gegen Eagles Aarau. Der Cupsieg mit Klingnau war mein erstes Erfolgserlebnis im Fussball, in dem Moment waren alle Enttäuschungen aus der Türkei abgehakt. Ich hatte wieder Lust auf Fussball. Der Präsident bot an, mir eine Lehrstelle als Bürokaufmann zu besorgen, wenn ich in Klingnau bleibe. Mein Vater sagte, ich solle das annehmen. Doch dann rief mich Sascha Stauch an, der damals Leiter beim Team Aargau war. Er wohnt im Nachbardorf von Waldshut, wir trafen uns und er überzeugte mich, nach Aarau zu kommen. Mein Vater sagte, egal was ich tue, er unterstütze mich.»