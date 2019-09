Am vergangenen Spieltag hatte der FC Wohlen gegen die zweite Mannschaft des FC Luzern ein 0:2 aufgeholt und durch diesen 3:2-Sieg drei Punkte eingefahren. Nach dieser vierten Runde belegte der FC Wohlen dann den zweiten Tabellenrang und nahm daher in der Partie gegen den SC Buochs gar so etwas wie die Favoritenrolle ein.

Mit viel Selbstbewusstsein startete das Heimteam foglich in dieses Spiel und konnte bereits nach rund 50 Sekunden eine Topchance verzeichnen. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Leonardo Würmli brachte die Gäste aus dem Kanton Nidwalden in der achten Minute mit 1:0 in Führung.

Die letzte Konsequenz fehlt

Dies weckte unweigerlich Erinnerungen an das vergangene Wochenende, wo man ebenfalls bereits nach wenigen Minuten im Rückstand lag. Der FC Wohlen wirkte daraufhin auch leicht konsterniert, konnte sich aber doch einige Möglichkeiten vor allem über die rechte Seite erarbeiten. Buochs blieb dabei stets wach und lauerte auf Fehler der Freiämter, um Konterchancen wahrnehmen zu können. Die letzte Konsequenz im Strafraum fehlte allerdings auf beiden Seiten. So gestaltete sich die Partie bis zur Pause grundsätzlich ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Platzherren, spielte sich das Geschehen doch mehrheitlich in der Buochser Hälfte ab.

Wohlen kalt erwischt

Aus der Kabine zurückgekehrt, wirkte die Elf von Trainer Thomas Jent noch nicht wirklich bereit und verschlief die Anfangsphase. Der Sportclub Buochs wusste dies zu nutzen und Christophe Lambert erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. So wurde der FC Wohlen früh nach Wiederanpfiff kalt erwischt und sah sich mit einem Zweitore-Rückstand vor heimischem Publikum konfrontiert.

Nun war eine Reaktion gefordert, welche auch nicht allzu lange auf sich warten liess, denn das Heimteam steigerte kontinuierlich das Tempo. Der Torerfolg gelang dann mittels einer Standardsituation in der 68. Minute, als Adijan Keranovic einen Freistoss im Tor der Innerschweizer versenkte.

Zitterpartie bis zum Schluss

Dieser Anschlusstreffer führte zu einer Druckphase des FC Wohlen, der vehement den Ausgleich suchte. Auf der Matchuhr wurde die 72. Spielminute angezeigt, als Ronny Minkwitz das runde Leder zum 2:2 im gegnerischen Tor untergebracht hatte. Die Partie charakterisierte sich nach diesem Treffer ähnlich wie bereits gegen Ende der ersten Halbzeit: ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für das Heimteam, aber der SC Buochs witterte stets seine Chance. So blieb es insgesamt eine Zitterpartie.