Eine Heim-EM, Los Angeles und grosse Träume: Die Landhockeyspieler wollen ein neues Zeitalter einläuten

In der luzernischen Utenberghalle lassen die Landhockeyspieler der Schweizer Nationalmannschaft den Ball nur so hin und her klatschen. Geschickt kombinieren sie sich durch die Abwehrreihe des Luzerner SC. Das Freundschaftsspiel ist lebendig. Dynamisch. Energisch. Schnell.

Auf eine ähnliche Art und Weise will auch der Verband in ein neues Zeitalter treten. Die Generalprobe soll an der heute startenden und bis Sonntag dauernden Heim-EM in Luzern über die für einmal aussergewöhnlich grosse Bühne gehen. Während sich der Verband viele Zuschauer und eine verbesserte Reichweite erhofft, so will auch die Nati ihre ganz eigenen Ziele erreichen.

Um an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können, muss das in der Hallen-Weltrangliste auf Platz 8 gesetzte Team aus dem B-Pool aufsteigen. «Wenn man eine Heim-EM ausrichtet und derart gut vorbereitet in das Turnier geht, dann ist es ganz klar das Ziel, den Aufstieg zu realisieren», sagt Christoph Elste, Nationaltrainer bei den Männern.

Kein gewohnter Wettinger Block

In der Gruppenphase trifft seine zwölfköpfige Mannschaft auf Kroatien, Italien und die Slowakei. Mit von der Partie ist dabei auch Marco Michel, Spieler des HC Rotweiss Wettingen und einer von vier Aargauern im Team. Der Routinier, der bereits seine dritte Hallen-EM erlebt, glaubt ebenfalls an das grosse Ziel.

Dennoch zeigt er sich vorsichtig: «In einer B-Division ist es immer sehr eng und ausgeglichen. Wir dürfen sicher niemanden unterschätzen.» Dass die Schweizer im engen Kampf von ihrer Eingespieltheit profitieren können, bestreiten Coach und Spieler. Selbst wenn sich im Aufgebot vier Spieler von Wettingen befinden, wollen sie sich nicht darauf verlassen.