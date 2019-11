«Eine Grenze überschritten»: Aarau-Stürmer Stefan Maierhofer nach Facebook-Post suspendiert

"No Major no Party" schrieb Stefan Maierhofer am Tag nach der 0:3-Pleite des FC Aarau in Wil auf seinem Facebook-Profil. Und suggerierte damit, dass die Niederlage mitunter auf seine Abwesenheit zurückzuführen sei. Maierhofer schmorte in Wil 80 Minuten auf der Bank und konnte nach seiner Einwechslung nichts mehr bewirken.