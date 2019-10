Damit auf den Aufstieg in die höchste Liga nicht gleich die Enttäuschung folgt und der Saisonauftakt mit dem Deutschschweizer-Derby gegen den BC Winterthur erfolgreich verläuft, wird hart gearbeitet. «Die Trainings sind nun intensiver und schneller. Nur so können wir in der NLA bestehen», sagt Evgenievski. Dem neuen Niveau haben sich die Spielerinnen schnell angepasst: «Sie sind definitiv noch motivierter. Alle freuen sich auch auf die Herausforderung, aber es wird definitiv eine schwere Aufgabe.»

Statt sich auf eine Karriere im Heimatland zu konzentrieren, war es ihr Traum, ein Engagement in Europa in ihren Lebenslauf setzen zu können. Weil ihre Eltern die Schweiz schon des Öfteren bereist haben, fiel ihr die Wahl leicht. So recherchierte die Jura-Studentin kurzerhand nach Vereinen aus der «SB League Women» und stiess dabei auf Sportchefin Karen Twehues.

Aus der Recherche wurde schnell Ernst: Im Mai betrat Ekmark zum ersten Mal Schweizer Boden und fühlte sich dank Twehues zugleich wie zuhause. «Karen ist eine tolle Person. Und um das geht es für mich letztlich – die Menschen», sagt Ekmark. «Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, und fühle mich gesegnet, diese Chance bekommen zu haben.»

Die Sportart hierzulande stärken

Ihre Begeisterung für den Verein füllt spürbar die Halle. Dass der Kanton zwei Jahre auf einen Vertreter in der NLA warten musste, ist ihr bewusst, auch, dass Basketball hierzulande noch einen schweren Stand hat. «Es lässt einen wirklich schätzen, was wir in den USA haben», sagt sie.

Dass Basketball nicht mehr länger eine Randsportart ist, liegt auch dem Vorstand am Herzen. Mehrere Projekte, so zum Beispiel Schulbesuche, sollen die Sportart stärken, gute Coaches wie Evgenievski für Nachhaltigkeit sorgen.

Ähnlich motiviert wie er ist Enisa Semanjaku. Die 31-jährige Routinierin hat schon so manchen Verein gesehen, hat in Griechenland und zuletzt in Belgien gespielt. Doch wie auch Ekmark ist sie mehr als nur eine typische Verstärkungsspielerin, die mit dem Verein oder dem Land nur wenige Berührungspunkte hat. Zusammen mit ihrer Familie will sich die griechisch-albanische Doppelbürgerin hierzulande ein neues Leben aufbauen.

Mit Nachhaltigkeit Richtung Zukunft

Auch sie findet für den Verein nur lobende Worte: «Ich mag es sehr hier. Alle sind nett und bereit, mir zu helfen. Ich bin sehr glücklich, mich für den Verein entschieden zu haben.» Mit diesem will sie Grosses erreichen, das Bestmögliche geben.