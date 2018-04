Die wichtigste Voraussetzung für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten bringtRichner mit. Er ist ein waschechter Wohler.Er kennt die Leute. Und die Leute kennen ihn. Der kleine André wuchs mit zwei Brüdern und einer Schwester in einer Viereinhalb-Zimmer-Wohnung an der Friedhofstrasse 19 auf. Vater Kurt, heute 79 Jahre alt, war Betriebsleiter der Firma Blachotex in Hägglingen und gründete 1988 die Firma Richner Blachen, Buchs/Aarau.

André absolvierte nach der Primar- und Bezirksschule eine dreijährige KV-Lehre. Anschliessend liess er sich zum Buchhalter ausbilden. Im zarten Alter von 19 Jahren war Richner als Steueramtsvorsteher in Stetten tätig. 1996 übernahm er das Geschäft seines Vaters in eigener Regie. Heute ist Richner Mitbesitzer und VR-Präsident der Richnerstutz AG. Zudem betreibt er eine Zelt-Vermietung in Rothenburg. Seit kurzer Zeit ist er mit seiner Firma an einem innovativen Unternehmen für Software-Entwicklung in Stuttgart beteiligt.

Fussball statt Radsport

Richner ist verheiratet mit Barbara und Vater der drei Söhne Joël (19), Fabian (18) und Olivier (16). Die drei sind Fussball-Fans. Obwohl André Richners Leidenschaft von Kindsbeinen dem Radsport gehörte, er ein erfolgreicher Amateur war und zudem seit Jahren Vorstandsmitglied und Kassier des Veloclubs Wohlen ist, musste er sich wegen seiner Familie in den vergangenen Jahren je länger, je mehr mit Fussball beschäftigen.

Dass er sich im Mai zum Verwaltungsratspräsidenten des FC Wohlen wählen lässt, hat vor allem einen Grund. «Der FC Wohlen hat eine gut funktionierende Nachwuchsabteilung», sagt er. «Ich möchtenicht, dass diese Einrichtung mit 350 Junioren den Bach runter geht.» Um dieses Ziel zu erreichen, ist Richner bereit, Verantwortung zu übernehmen und einen Teil seiner Freizeit zu opfern. Er freut sich auf die Herausforderung und ist mit Sicherheit der richtige Mann an der Spitze. «Dass ich in den vergangenen Jahren ein unternehmerisches Gespür entwickelt habe, ist für das Amt des Präsidenten sicher von Vorteil», sagt er. «Ich möchte aber eines festhalten: Ich will beim FC Wohlen keine One-Man-Show.»