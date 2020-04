Ein ungewolltes Zusatzjahr – wie das Virus das Leben der Aargauer Sportler verändert

Die letzten vier Wochen waren mehr als nur ereignisreich. Die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus bringen das tägliche Leben zum Stillstand. Die Ausbreitung muss um jeden Preis verlangsamt werden, und dazu ist die Mithilfe aller erforderlich. Auch die sport­lichen Aktivitäten müssen jetzt untergeordnet werden, und das stellt Spitzensportler auf der ganzen Welt auf die Probe. Ein Fussballer kann im Garten etwas üben, ein Marathon­läufer darf immer noch in der Natur – oder auf dem Balkon – trainieren, doch was macht ein Kunstturner in diesen Zeiten?

Da in meinem Garten weder ein Reck noch ein Barren stehen, ist beim Heimtraining Kreativität gefragt. So gut es geht halte ich mich derzeit in Form, absolviere Kraft-, Beweglichkeits- sowie Ausdauertrainings. Doch eines bleibt auf der Strecke: das Koordinationstraining. Die Bewegungen, die im Kunstturnen so zentral sind, lassen sich nicht einfach so reproduzieren oder nach­ahmen, die koordinativen Einbussen sind also vorprogrammiert. Noch schlimmer sind aber die direkten Konsequenzen der Pandemie.

Die Olympischen Spiele wurden tatsächlich auf das nächste Jahr verschoben. Ein sinnvoller Entscheid, zugleich aber eine Horror­vorstellung für die meisten Athleten. Vier Jahre bereitet man sich auf einen Wettkampf vor und gibt alles, um zum richtigen Zeitpunkt in Topform zu sein – und dann werden alle Pläne durchkreuzt. Für viele verlängert sich nun die Vorbereitungszeit drastisch, einige müssen ihre persön­lichen Pläne verschieben oder auf Eis legen, und für andere bedeutet dieser Entscheid sogar das Ende ihrer Sportkarriere.

Ändert sich das Leben so einschneidend innert wenigen Tagen, muss man das erst einmal verarbeiten, Ziel­setzung und Pläne anpassen und vielleicht sogar Prioritäten neu setzen. In so einer Position ist es besonders wichtig, auch die positiven Seiten zu sehen, auch wenn sie noch so mager erscheinen. Die viele Freizeit gibt mir die Möglichkeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Einen Erfolg konnte ich zum Beispiel bei der Sponsorensuche verbuchen, mit Azado habe ich nun einen wertvollen Partner in Aussicht.

Ein zweites Standbein neben meinem zukünftigen Studium habe ich mir ebenfalls überlegt: Personal Training. Mit meiner Partnerin möchte ich vielseitige Einzeltrainings für alle anbieten, denen ein ge­sunder Lebensstil wichtig ist, und so meine Passion für den Sport, auch nach meiner Karriere, weiterleben lassen.

Einen weiteren wichtigen Meilenstein habe ich letzte Woche gesetzt. Der Miet­vertrag für meine künftige Wohnung in Niederlenz ist unterzeichnet. Fünf Geh­minuten vom Aargauer Turnzentrum entfernt, liegt die Wohnung ideal. So steht meiner Rückkehr in den Aargau nichts mehr im Weg.

Wie genau es jetzt für mich weitergeht, ist zurzeit un­gewiss. Zuerst muss die Pandemie­welle abflachen, bis dahin heisst es, zu Hause zu bleiben und zu trainieren.