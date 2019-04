25. Minute: Was ist denn da los? Das Unheil beginnt bei Varol Tasar, der den Pass auf Miroslav Stevanovic nicht abfangen kann. Dieser bedankt sich mit einer Weitergabe an Koro Kone, der von Nicolas Schindelholz zwar körpernahe gedeckt wird, es aber trotzdem schafft, wieder an Stevanovic abzugeben. Es kommt wie es kommen muss: der Ball findet zu Alex Schalk, der völlig frei steht, weil Giuseppe Leo offenbar lieber den Raum deckt, statt mit seinem Gegner mitzulaufen. Um das ganze Chaos dann auch noch zu krönen erzielt der bei einem Klärungsversuch angeschossene Raoul Giger fast noch ein Eigentor.

26. Minute: Und wieder dieser Miroslav Stevanovic! Nach einem Eckball schleicht sich Stevanovic an seinen Bewachern vorbei und leitet per Kopf weiter an Alex Schalk, der zuvor noch von Marco Schneuwly rigoros bewacht wurde, sich dann aber doch frei positionieren konnte und in die kurze Ecke über den am Boden liegenden Djordje Nikolic zum 1:0 für Servette einnetzen kann.

52. Minute: Offenbar haben die Aarauer doch dazugelernt. Gegen die gut formierte Truppe kann Miroslav Stevanovic es nur aus der Distanz versuchen, sein Schuss ist für Torhüter Nikolic problemlos haltbar.

67. Minute: Ein weiter Abstoss von Nikolic landet bei Raoul Giger, dieser schickt den frei stehenden Gianluca Frontino auf die Reise, der aus der Distanz abzieht. Servette-Torhüter Jérémy Frick lässt sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen.

68. Minute: Auch Servette ist in der Defensivbewegung nicht fehlerlos - 1:1 für Aarau. Olivier Jäckle verwirrt gleich zwei Grenats mit seinen hohen Bällen und passt zu Marco Schneuwly, der ihm Zeit gibt, sich in die rechte Abwehrseite zu schleichen, von wo aus er Gianluca Frontino wunderbar bedienen kann.

73. Minute: Nun ist Aarau hellwach. Ein weiter Freistoss von Markus Neumayr bringt den Servette-Torhüter in Bedrägnis. Ohne einen weiteren Ballkontakt landet der Ball fast im Netz.

73. Minute: Und dann das historische Tor. Obwohl Servette vor allem auf der linken Abwehrseite stark präsent ist, bleibt der ganz aussen stehende Markus Neumayr unbemerkt, weil Gianluca Frontino die Aufmerksamkeit der Grenats mit einem klugen Pass geschickt auf die andere Seite leitet. So kann dieser mit einem hohen Pass bedient werden und den Ball zu Nicolas Schindelholz leiten, der mit einem Fallrückzieher eiskalt einnetzt. Was für ein wunderschöner Spielzug und was für ein Tor!

Das komplette Highlight-Video: