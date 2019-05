Es gibt zwar eine Option auf eine automatische Verlängerung, aber diese Option greift nur bei einer gewissen Anzahl Spiele. Und diese Anzahl hat Schindelholz noch nicht erreicht.

«Mir gefällt es in Aarau»

Bleibt Schindelholz oder bleibt er nicht? «Nicolas und ich werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und über die Zukunft sprechen», sagt FCA-Sportchef Sandro Burki. «Mir gefällt es in Aarau», sagt Schindelholz. «Ich kann mir gut vorstellen, auch in der nächsten Saison für den FCA zu spielen.»

Momentan ist alles offen, aber die Chancen auf eine Vertragsverlängerung des Basler Innenverteidigers sind zumindest intakt. Umso mehr, als dass FCA-Trainer Patrick Rahmen genau weiss, was er am zweikampfstarken Abwehrspieler hat. Die beiden kennen sich schon lange: Rahmen trainierte Schindelholz schon in der U18 und in der U21 des FC Basel.

«Patrick Rahmen hat mich schon in jungen Jahren gefördert», sagt Schindelholz. «Er weiss, was ich kann. Er weiss aber auch, was ich nicht kann.» Schindelholz kann vor allem eines: verteidigen!

Schindelholz und Bürgy

Mit dem entscheidenden Tor zum 2:1 gegen Servette hat der Innenverteidiger aus Dornach aber auch erstmals seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Und dass er sich für den FC Aarau in jedem Spiel voll ins Zeug legt, zeigt ein Blick auf die Verletztenliste in dieser Saison: Eine Verletzung unter dem Auge, die genäht werden musste, ein Jochbeinbruch und Achillessehnen-Probleme!

Rahmen lässt sich bezüglich der Startformation beim im Kampf um den Barrage-Platz wegweisenden Spiel gegen Lausanne nicht in die Karten blicken. Trotzdem kann man wohl davon ausgehen, dass Schindelholz und der nach seiner Sperre in Genf wieder spielberechtigte Nicolas Bürgy die zentrale Abwehrreihe bilden.

Bürgy und Schindelholz, das passt! Und Tore schiessen können beide. Das haben sie in der Rückrunde dieser Saison bewiesen: Bürgy traf beim 1:0 in Winterthur, Schindelholz schoss das 2:1 gegen Servette.

Interessant: Der FC Aarau brachte es in den bisherigen 31 Spielen auf 55 Tore. 53 Treffer haben Stürmer und Mittelfeldspieler geschossen. Nur zwei wurden von Verteidigern erzielt. Folgt gegen Lausanne Tor Nummer drei?