Die Aarauer waren druckvoll in die Begegnung mit den Eulachstädtern gestartet und kamen immer wieder zum Abschluss, doch alle Versuche verfehlten ihr Ziel - wie so oft in dieser Saison. Anders Winterthur, das die erste und einzige sich im ersten Durchgang bietende Torchance durch Enrique Wild prompt zur Führung nutzte (33.), nachdem sich Verteidiger Nicolas Bürgy im eigenen Strafraum verschätzt hatte.

Kurz vor dem Seitenwechsel kam der FC Aarau durch einen herrlichen Schuss von Captain Elsad Zverotic in den rechten Winkel zum Ausgleich, der dem Pausenstand entsprach.

Nach der Halbzeitpause liessen sich die Schützlinge von Cheftrainer Patrick Rahmen eiskalt erwischen. In der 47. Minute traf Taulant Seferi von rechtsaussen zur erneuten Führung für die Winterthurer, weil der FCA in der Defensive erneut zu weit weg von den Gegenspielern stand. Um die Aarauer Reaktion war erneut Anführer Zverotic besorgt, als er - wiederum nach Vorarbeit von Varol Tasar - zum 2:2 (54.) in die entfernte Torecke traf.

Weil sich die Aarauer Hintermannschaft aber nur acht Minuten später von einem Hackentrick Seferis neuerlich düpieren liess und Sliskovic zum 3:2-Endstand vollendete, musste sich Aarau mit leeren Händen in die Länderspielpause verabschieden.

Es passte zum engagierten, aber glücklosen Auftritt, dass der finale Aarauer Abschlussversuch in der 96. Minute durch einen Freistoss von Zverotic von der Querlatte zurück ins Feld prallte. Der FC Aarau bleibt somit nach der achten Niederlage im zehnten Meisterschaftsspiel am Tabellenende kleben. Inzwischen beträgt der Rückstand auf den Vorletzten SC Kriens bereits sechs Zähler.