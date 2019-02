Alles in Minne beim FC Aarau? Sportlich ja – nach drei Siegen in den ersten drei Rückrundenspielen. Doch es lauern Gefahren: Mit Frontino, Rossini, Deana und Karanovic nehmen stolze Spieler mit Ansprüchen Nebenrollen ein. Wie lange halten die Reservisten die Füsse still? Die AZ-Reporter Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn diskutieren im FCA-Talk das heisse Eisen.