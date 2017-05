Fünf FCA-Jahre voller Rückschläge

Sei’s drum; die Karriere von Romano ist alles andere als ein Ruhmesblatt. Am 1. Juli 2012 wechselte er von Wohlen zum FC Aarau. Seither sind fünf Jahren vergangen. Und was ist in dieser Zeit passiert? Der junge Mann wurde einmal an den FC Wohlen, einmal an Lausanne ausgeliehen. Und als er vor dieser Saison so richtig durchstartete, verletzte er sich am Meniskus des rechten Knies und wurde während der ganzen Vorrunde zu einer Zwangspause verurteilt.

Blickt Romano auf seine sechsjährige Profi-Laufbahn zurück, kann er nicht zufrieden sein. «So schnell gebe ich nicht auf», erklärt er. «Vielleicht schaffe ich den Durchbruch in den nächsten sechs Jahren.» Und es klingt beinahe aufmüpfig, als Romano gegen Ende des Gesprächs sagt: «Ich lasse mir in Zukunft nicht mehr alles gefallen. Ich werde mich gegen das Schicksal auflehnen. Ich werde mich wehren.» Hoppla! Wenn das mal kein Versprechen für die Zukunft ist.