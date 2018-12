Nach 16 Niederlagen in 17 Partien haben die Red Lions Reinach Ende vergangener Woche reagiert und Headcoach André Augstburger mit sofortiger Wirkung freigestellt. Augstburger, der als Baumeister des Reinacher Erstliga-Eishockey-Projekts gilt, hatte das Amt des Trainers mangels Alternativen vor dieser Saison zusätzlich zur Sportchef-Funktion übernommen.

Nun soll es der 36-jährige Raphael Zahner richten – mit prominenter Unterstützung von Morgan Samuelsson. Der 50-jährige Schwede, der sich als ZSC-Meisterschütze und unterhaltsamer Eishockey-Experte bei «Teleclub» einen Namen gemacht hat, steht Zahner als Berater zur Seite, wie das Red-Lions-Hausorgan «Wynentaler Blatt» Anfang dieser Woche berichtete.

Ligaerhalt statt Playoff-Teilnahme

Samuelsson, der nach 18 Jahren als Eishockey-Profi im Frühling 2008 die Rapperswil-Jona Lakers als Trainer in die Playoffs geführt sowie den HC Sierre 2005 und 2006 zweimal in den NLB-Final gecoacht hatte, kehrt durch dieses Engagement aber nicht dauerhaft an die Bande zurück. Vielmehr werde für das Projekt in Reinach befristet ans Eis zurückkehren. Ein Comeback als Trainer in die nationale Eishockeyszene sei kein Thema, er fühle sich hinter dem Mikrofon pudelwohl, wie Samuelsson gegenüber dem «Wynentaler Blatt» weiter sagte.

Das Saisonziel «Playoff-Teilnahme» haben die Red Lions aufgrund des ungenügenden Kaders längst revidiert. «Ligaerhalt» lautet es nun. Um die Relegationsrunde werden die Wynentaler nicht mehr herumkommen, allenfalls droht sogar die Ligaqualifikation als letzte Station im Kampf gegen den drohenden Abstieg.

Holpriger Start des Projekts Red Lions

Das Projekt Red Lions Reinach war auf die vergangene Saison hin aus der Taufe gehoben worden. Allerdings: mit viel zu wenigen Spielern im Kader. Nur dank der Unterstützung aus Rapperswil, das jeweils bis zu sechs Spieler als Leihgaben für Reinach abstellte, konnten die Red Lions überhaupt zur Meisterschaft antreten. 29 Niederlagen in 30 Partien waren die logische Folge. Reinach blieb nur in der 1. Liga, weil es im vergangenen Frühling keinen Absteiger gab.

In der laufenden Saison sieht das anders aus. Was aber eigentlich keine Rolle hätte spielen sollen, weil der Plan war, dass nun alles besser wird. Mehr als den einen 5:4-Sieg gegen Frauenfeld gab es aber, einmal abgesehen von den Punkten aus den drei erst nach der regulären Spielzeit verlorenen Partien, nicht zu bejubeln.

Auftakt unter Zahner missglückt

Der Start unter dem neuen Trainer Zahner und seinem Berater Samuelsson ist nur einen Tag nach ihrer Verpflichtung nicht nach Wunsch gelungen: Zwar war die 2:3-Niederlage am vergangenen Samstag zu Hause gegen den drittplatzierten SC Herisau knapp, aber Niederlage bleibt eben Niederlage.

Das nächste Spiel für die Red Lions steht am kommenden Samstag (Anpfiff: 17.00 Uhr) auswärts gegen die Pikes EHC Oberthurgau an. Interessantes Detail am Rande: Ebendieses Team hatte der neue Red-Lions-Headcoach Zahner im November nach ein paar Monaten in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. (AZ)