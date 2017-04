Ein Aufstieg am grünen Tisch über zwei Ligen hinweg wie ihn der SC Reinach plant, hat es im Schweizer Mannschaftsport auch schon gegeben. 2006 wurde die Swiss Handball League (SHL) auf zwölf Teams aufgestockt. Chênois-Servette stieg im Rahmen dieser Aktion direkt von der 1. Liga in die höchste Liga auf, konnte also die NLB überspringen. Das Experiment ist sportlich aber arg missglückt und wurde nach zwei Saisons mit keinem einzigen Sieg aber 48 Niederlagen abgebrochen. GC kam am 17. März 2007 gegen die Genfer mit 55:22 zum bis heute gültigen absoluten Rekordsieg in der höchsten Liga. 2009 kehrte Chênois in die 1. Liga zurück und spielte in dieser Saison in der NLB. (kza)