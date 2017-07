Während der grösste Aargauer Leichtathletik-Verein BTV Aarau mit einer Silbermedaille (Livia Odermatt im Hochsprung) und zwei bronzenen Auszeichnungen (Jan Hochstrasser und Selina Ummel über 1500 m) vorliebnehmen musste, holten zwei Athleten aus der Aargauer Peripherie die Meisterkohlen aus dem Feuer. Christopher Ullmann aus Stein siegte im Weitsprung und Hürdensprinter Tobias Furer aus Abtwil setzte seine beeindruckende Meisterserie fort.

Der 24-jährige Christopher Ullmann wurde in diesem Jahr beinahe zum 8-Meter-Springer. 7.98 m sprang er anfangs Juni bei einem Meeting in Deutschland. An diese magische Grenze kam er in Zürich nicht ganz heran – 7.61 m reichten zur programmierten Goldmedaille. Auch, weil sein grösster Konkurrent, Benjamin Gföhler vom LC Zürich, für die nationalen Titelkämpfe verletzungsbedingt passen musste.

Gföhler sorgte im Vorjahr mit seinem Satz auf 8.13 m für Furore. «Es wäre mir lieber gewesen, Beni wäre am Start gewesen», sagte Ullmann, «durch die Konkurrenz pushen wir uns zu Höchstleistungen.» Zwei internationale Grossanlässe bleiben dem Athleten des LC Old Boys Basel, um die acht Meter noch in diesem Jahr zu knacken: nächste Woche die Frankophonen Spiele in der Elfenbeinküste und Ende August die Universiade in Taiwan.

Furers fünfter Titel in Serie

Den ersten seiner sieben Meistertitel über 110 m Hürden gewann Tobias Furer 2009 ebenfalls im Letzigrund. Seit 2013 heisst der Schweizer Meister jedes Jahr Furer. Doch diesmal konnte sich der 30-Jährige überhaupt nicht sicher sein.