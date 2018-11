Martin Prachar springt in die Luft und dreht sich um 180 Grad. Bei der Landung streckt er die Arme nach hinten und das Becken nach vorne. Oder einfacher erklärt: Er jubelt wie Cristiano Ronaldo, begleitet vom tosenden Jubel der Zuschauer und der HSC-Spielerbank. Martin Prachar hat soeben einen Siebenmeter verwandelt. Gegen Gossau. Beim Stand von 37:22. 13 Sekunden vor Schluss.

Für Aussenstehende schwer nachvollziehbar. «Wieso gehen die alle so ab? Das Spiel ist doch längst entschieden», könnte man sich denken. Trotzdem fühlt sich die Szenerie irgendwie so an, als hätte auch Gossau 37 Tore geschossen und Prachar soeben den Siegtreffer erzielt. Warum?