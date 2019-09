Es liegt ein Hauch Sensation in der Luft an diesem Samstagabend. Schalke hat soeben Tabellenführer Leipzig mit 3:1 aus dem eigenen Stadion gefegt. Doch grosse Fussball-Bühnen - wie die Bundesliga - interessieren hier zurzeit niemanden. Zumindest in diesem Moment nicht. Schliesslich steht hier auf dem idyllischen Platz umgeben von viel Natur ein regionales Spitzenspiel in der 2.Liga an. Gastgeber und Ligazweiter FC Mutschellen trifft auf den Leader aus Lenzburg. Rund 200 Zuschauer stehen ausgerüstet mit Bier und Wurst in der Hand auf der Tribüne und sind heiss auf etwas Zauber aus der besten Amateurliga im Kanton Aargau.

«Fidan braucht wenig Chancen» Heiss ist vor allem auch die Lenzburger Nummer 21 auf der Neuner-Position Fidan Tafa. Der 30-jährige Kosovare ballert sich durch die Liga. Mit sieben Treffer in sieben Partien ist er zweitbester Torschütze in der aktuellen Spielzeit. «Fidan ist immer anspielbar und braucht wenig Chancen», lobt ihn sein Coach Emilio Munera. Es verwundert also keinen, dass eben dieser Tafa loslegt wie die Feuerwehr. Bereits nach einer Minute zwingt er Mutschellen-Goalie Fabian Riesen per Kopfball zu einer Riesenparade. Lenzburg dominiert in der Startphase das Geschehen, doch plötzlich droht das Momentum zu kippen. Aus dem Nichts geht Mutschellen per Kopfballtor in Führung, doch der Linienrichter will ein Offside gesehen haben und sorgt damit für rote Köpfe auf der Bank der Gastgeber.

Der Schiedsrichter sorgt anschliessend mit seinen Entscheidungen immer wieder für Kopfschütteln, was ihm alle Beteiligten auch lautstark zu Wissen geben. Man merkt, es geht um viel in dieser Partie. Lenzburg könnte sich mit 5 Punkte Vorsprung an der Spitze absetzen. Ein Traumszenario der Gäste, dass durch Tafa in der 27. Minute näher rückt. Geschickt lässt er sich im Zweikampf mit Keeper Riesen fallen und holt einen Elfer raus. Dass ihn der Knipser mit seiner Verfassung gleich selber verwertet, fast schon selbstverständlich.

Kochende Gemüter Führung für Lenzburg, auch Sportchef Carmine Viceconte freuts: «Fidan erhält von mir eine gute Torprämie, darum trifft er so oft», scherzt er am Spielfeldrand. Lange hat er allerdings nicht zu Lachen. Knapp eine Minute vor dem Pausentee sorgt Kevin Kempter für den etwas glücklichen Ausgleich. Er profitiert nach einem individuellen Fehler in Lenzburgs Verteidigung. Für die Gäste ist der Fall klar, Kempter soll im Abseits gestanden haben, doch der Schiri hält an seiner Meinung fest. Als er dann nur wenige Sekunden später nach einem groben Foul zur Halbzeit bittet, ohne dass der Freistoss noch ausgeführt werden darf, erhitzt die Gemüter zusätzlich. Colacino kriegt sich für kurze Zeit nicht mehr ein und sieht dafür die gelbe Karte. «Schickt doch zum Spitzenspiel auch einen Spitzenschiedsrichter», schreit ein aufgebrachter Zuschauer am.

Spieler geraten aneinander Es sind Worte, die auch Hannes Hurter registriert. Der AFV-Geschäftsführer lässt sich diesen Leckerbissen am heutigen Abend nicht entgehen. «Ich verstehe das nicht als Kritik, zu einem Spitzenkampf gehören Emotionen. Wichtig ist, dass sich nach der Partie alle wieder beruhigen.» Und tatsächlich. Der Pausentee hat die Gemüter definitiv beruhigt – zumindest vorerst. Die Lenzburger wollen der Partie den Stempel aufdrücken, doch die Equipe von Colacino hält wacker dagegen. Allen voran Torhüter Riesen, der so langsam aber sicher zum Matchwinner avanciert. Nach gut 70 Minuten merkt man den Gästen an, dass die Energie so langsam aber sicher ausgeht. Immer mehr einfache Ballverluste und Ungenauigkeiten im Abschluss schleichen sich ein. Zudem machen mittlerweile drei Aluminiumtreffer dem Leader das Leben schwer. Das merkt natürlich auch das aufsässige Heimteam, dass nun vermehrt über die Seitenlinie mit weiten Bällen zu brandgefährlichen Chancen kommt. Allerdings präsentiert sich auch Lenzburger-Netzhüter Michel Schneider von seiner besten Seite. Daran kann auch der eingewechselte Mittelfeld-Spieler Gianluca aus dem Hause Sforza nichts ändern.

Und so kommt es, dass es am Ende nur noch kurz in der 83. Minute so richtig laut wird. Nach einem Foulspiel geraten die Spieler aneinander. Mit der Konsequenz, dass Lenzburg-Spieler Nedim Keranovic mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Anschliessend ist die Luft raus aus dem Spiel, das viel Tempo und attraktiven Offensiv-Fussball geboten hat. Trainer Munera nimmt den Punkt gerne mit. «Wir wollten ungeschlagen bleiben im September, mit vier Siegen und diesem Unentschieden bin ich insgesamt sehr zufrieden.»