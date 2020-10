Ein Hauch von Bayern München in der Schachenhalle

Es gibt sie, diese seltenen Highlights in der Karriere eines Amateur-Sportlers. Für die Spieler des Unihockey-Zweitligisten Team Aarau steht am Sonntag ein solches Duell auf dem Programm, das als Höhepunkt in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups kommt Rekordmeister Wiler-Ersigen auf Besuch. Die Schachenhalle dient als prominente Bühne für diese ungleiche Begegnung zwischen David und Goliath.

Zum Beispiel wird der Trainer des HSC Suhr Aarau, Misha Kaufmann, der Mannschaft am Donnerstagabend im Training noch einen Besuch abstatten und ein paar motivierende Worte an die Spieler richten. «Ausserdem haben wir unseren Jungs ein paar Leitsätze mitgegeben punkto Verhaltensweise. Zum Beispiel, dass man auch an die allerkleinste Chance glaubt und nie aufgibt», sagt Hafner.

Logisch, ist die Vorfreude auf die Begegnung mit dem «Bayern München des Schweizer Unihockeys» in den Reihen der Aarauer riesig. Und entsprechend wurden und werden im Vorfeld alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit möglichst alle Beteiligten maximal profitieren können von diesem ausserordentlichen Duell. Michael Hafner, der zusammen mit Roberto Micheli das Trainerduo der Aarauer bildet, erklärt: «Wir versuchten im Vorfeld natürlich schon ein paar besondere Sachen.»

Denn eines ist klar: Alles andere als eine deutliche Nieder­lage gegen den zwölffachen Schweizer Meister wäre eine Überraschung. «Für uns geht es darum, dass wir uns auf kleine Erfolgserlebnisse konzentrieren. Sich darüber freuen, dem Gegner den Ball wegzunehmen, ihn am Abschluss zu hindern oder in einem Laufduell zu schlagen», umschreibt Hafner den mentalen Masterplan der Aarauer. «Jeder Spieler soll topmotiviert und mit der Einstellung ins Spiel gehen, dass es das Highlight seiner Karriere ist. Jeder soll sich zerreissen und in die Herzen der Zuschauer spielen.»

Gerne erinnert sich Hafner dabei an das Cup-Duell von 2015 gegen den damaligen Meister Alligator Malans zurück, als seine Mannschaft, die damals noch in der 3. Liga spielte, nach zwölf Minuten vor über 500 Zuschauern mit 1:0 in Führung lag. Genau solche kleinen, prägenden Erfolgserlebnisse wünscht man sich bei den Aarauern auch am Sonntagabend.

Wiler mit drei finnischen Weltmeistern im Team

Schwierig – und da macht sich niemand irgendwelche falschen Hoffnungen – wird es alleweil: Denn der Gegner gehört zum Besten, was das Unihockey in der Schweiz, ja sogar in Europa, zu bieten hat. Im Team des SV Wiler-Ersigen, der die NLA-Tabelle mit fünf Siegen aus fünf Spielen bereits wieder anführt, stehen mit Krister Savonen, Tatu Väänänen und Jonas Pylsy drei finnische Weltmeister. Auch der slowakische Torgarant Michal Dudovic sowie Jungtalent Radek Sikora werden Weltklasseformat in die Schachenhalle bringen. Orchestriert wird diese meisterlich besetzte Truppe vom bekanntesten Schweizer Unihockeytrainer Thomas Berger, der in früheren Jahren Malans zu zahlreichen Titeln geführt hat, ehe er auch mit Wiler-Ersigen Titel an Titel reihen konnte. Ja: Der Vergleich mit Bayern München ist da keinesfalls fehl am Platz.