Davon dürften auch die Verantwortlichen seines neuen Klubs überzeugt sein, haben sie den 1,77 Meter grossen und 84 Kilogramm schweren Spielmacher Muggli doch verpflichtet, um Co-Captain Tim Aufdenblatten in seinen Aufgaben zu entlasten und ihm mehr Luft zu verschaffen.

Die Richtung des Transfers stimmt schon einmal. Mit GC Amicitia, wo er in den vergangenen beiden Saisons gespielt hatte, kämpfte Muggli gegen den Abstieg. Beim HSC hingegen hofft er nun auf die Playoffs. Ein paar Monate ist es nun her, seit der 26-jährige Rückraumspieler beim Aargauer NLA-Klub einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.

«Ich wollte in meiner Karriere einen Schritt vorwärtsmachen!» Klare Ansage. Sergio Muggli hat den Wechsel zum HSC Suhr Aarau gut durchdacht. Er hat Ambitionen für seine Karriere und will diese im Team von Trainer Misha Kaufmann vorantreiben.

Muggli hat seine Profi-Karriere im Jahr 2012 im Dress der Kadetten Schaffhausen lanciert. Beim Schweizer Branchenprimus feierte er vier Meister- und zwei Cup-Titel. Zudem sammelte er Europacup-Erfahrungen. Auf die Saison 2017/18 kehrte Muggli nach einem fünfmonatigen Abstecher in die 2. Bundesliga zu seinem Jugendverein GC Amicitia zurück. Und jetzt also der Wechsel in den Aargau.

Vom Hochbauzeichner zum Lehrer

Muggli ist ein ruhiger Typ. Fragen beantwortet er präzise und mit Bedacht – ohne dabei lehrerhaft zu wirken. Und das, obwohl er im kommenden Sommer sein Primarlehrer-Studium an der Pädagogischen Hochschule Zürich abschliessen wird.

Nach der Lehre als Hochbauzeichner entdeckte Muggli während seiner Zeit bei den Kadetten den Lehrerberuf und entschied sich für eine Neuausrichtung. «Bei einem Praktikum im Kindergarten hat es mich gepackt. Den Kindern Wissen zu vermitteln, etwas für das Leben auf den Weg zu geben, das reizt mich schon sehr», sagt er.

«Kann mir gut vorstellen einmal nach Aarau zu ziehen»

Trotz seiner Affinität zu Kindern ist eigener Nachwuchs für Muggli derzeit noch kein Thema. Seine Freundin Nina van Polanen, die im NLB-Team des HV Olten spielt, wohnt noch bei ihren Eltern in Niederlenz. Auch Muggli lebt seit seiner Rückkehr aus Deutschland wieder in seinem Elternhaus.