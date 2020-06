«Ein Fussballfest, wie man es noch nie erlebt hat» – so freuen sich Aargauer Fussballvereine über das Cup-Losglück

Aufgrund des Saisonabbruchs im Amateurfussball blieb dem Komitee der Amateur Liga keine andere Wahl: Die freien Plätze (10 für die 2. Liga inter) mussten ausgelost werden, 6 davon wurden an 24 Klubs aus der Deutschschweiz verteilt.

Dementsprechend stehen die Zeichen nun gut, dass auch das Team aus Schöftland eine Mannschaft aus der Super League zugelost bekommen. «Als unsere Jungs erfahren haben, dass wir ins Hauptfeld kommen, ging eine grosse Diskussion in unserem Gruppenchat los. Alle nannten sogleich ihren Wunschkandidaten. Neben den beiden grossen YB und FC Basel wurde auch der FC Luzern oft genannt, da dieser im Cup immer viel Anhang mitbringt», erklärt Osterwalder.

Stellt sich nun die Frage, ob der Trainer dank seiner Erfahrung der Mannschaft in der Rolle als krasser Aussenseiter einen guten Tipp abgeben könnte: «Möglichst lange die Null halten», betont Osterwalder lachend. «Egal, wie das Spiel ausgeht, das wird so oder so ein Riesenerlebnis für das Team. Vor allem, wenn dann auch noch ein Tor gelingen sollte, das bleibt dem Spieler für die gesamte Karriere.»

Zweifellos, die Euphorie aber auch Hoffnungen bei Trainer und Mannschaft sind gross: «Wenn nun der richtige Gegner zugeteilt wird, dann gibt eis ein Fussballfest in Schöftland, wie man das noch nie erlebt hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zwischen 2000 und 3000 Zuschauer bei uns machbar wären», sagt der Schöftland-Coach.

Bleibt für ihn und seinen Verein zu hoffen, dass bis zur ersten Runde der neuen Cup-Saison dementsprechend auch die Lockerungen für Grossanlässe weiter fortgeschritten sind.